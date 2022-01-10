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Giriş Tarihi: 10.1.2022

Kayseri Altay’a acımadı

Kayseri Altay’a acımadı

Sarı-kırmızılılar, Mustafa Pektemek’in vuruşuyla siyah-beyazlıları mağlup etmeyi başardı. İzmir ekibinin galibiyet hasreti 13 karşılaşmaya çıktı

KAYSERISPOR, evinde ağırladığı Altay'ı 1-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Yenilmezlik serisini de 4 maça çıkardı. İzmir ekibinin üç puan hasreti ise bu maçla birlikte 13'ü buldu. 33. dakikada Hosseini'nin sağ kanada uzun pasında savunma arkasına sarkan Onur Bulut, çizgiye inip topu penaltı noktası üzerine çıkarırken Mustafa Pektemek, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

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Kayseri Altay’a acımadı
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