Kayseri Altay’a acımadı

Sarı-kırmızılılar, Mustafa Pektemek’in vuruşuyla siyah-beyazlıları mağlup etmeyi başardı. İzmir ekibinin galibiyet hasreti 13 karşılaşmaya çıktı
KAYSERISPOR, evinde ağırladığı Altay'ı 1-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Yenilmezlik serisini de 4 maça çıkardı. İzmir ekibinin üç puan hasreti ise bu maçla birlikte 13'ü buldu. 33. dakikada Hosseini'nin sağ kanada uzun pasında savunma arkasına sarkan Onur Bulut, çizgiyeinip topu penaltı noktası üzerineçıkarırken Mustafa Pektemek,düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağıağlara yolladı: 1-0.