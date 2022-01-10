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Giriş Tarihi: 10.1.2022

Puchacz Trabzon’da

Puchacz Trabzon’da
Trabzonspor'un yeni sol beki Tyometeusz Puchacz, dün akşam bordo-mavili kulüple sözleşme imzalamak için şehre geldi. Burada çok sayıda Trabzonsporlu taraftarlar, 22 yaşındaki futbolcuyu tezahüratlarla karşıladı. Polonyalı futbolcu, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra yarım sezonluk kiralık sözleşmesini imzalayacak. Sert oyunu seven ve ofansif yönü de güçlü olan Puchacz için Trabzonspor, Almanya kulübü Union Berlin'e kiralama bedeli olarak 200 bin Euro ödeyecek. Oyuncunun yarım sezonluk maaşının da 400 bin Euro olacağı öğrenilirken, satın alma opsiyonu için görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

FIRTINA PUAN FARKINI AÇIYOR
TRABZONSPOR, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasına Yeni Malatyaspor galibiyeti ile başlarken, en yakın takipçisi Konyaspor'un sahasında Sivasspor'a yenilmesiyle aradaki puan farkını 10'a yükseltti. Üçüncü sıradaki Başakşehir'in de berabere kalmasıyla 13 olan fark 15'e çıktı. Hafta sonu Sivasspor deplasmanına gidecek olan Trabzonspor, kritik karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak hem puan farkını açmak hem de kalan haftalar öncesi şampiyonluk iddiasını daha da güçlendirmek istiyor.

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Puchacz Trabzon’da
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