Sinirler gerildi saha karıştı

Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 86. dakikasında yüksek gerilim oluştu. Montero ve Gökhan kızardı, Umut sakatlandı
Kovid-19 vakaları ve hastalıklar nedeniyle 12 eksikle ÇaykurRizespor karşısına çıkanBeşiktaş ile alt sıralardan kurtulmaya çalışan Rizespor arasındaki mücadelenin son bölümlerinde tansiyon yükseldi. Maçın 86. dakikasındaGökhan Gönül'ün Umut Meraş'a yaptığı faul sonrası hakem Alper Ulusoy, çift sarıdan kırmızı kartına başvurdu. Bu esnada pozisyonun yaşandığı yere gelen Montero,Gökhan'ı iterektepki gösterdi. Rizesporlu futbolcular da İspanyol oyuncunun üzerine yürüdü ve iki taraf arasında karşılıklı gerginlik yaşandı. Orta hakem bu kez ikinci sarıdan kırmızı ile Montero'yu atınca Beşiktaşda 10 kişi kaldı. Rakip eksilmişken arkadaşının sorumsuzca davrandığını düşünen Beşiktaşlı Josef,Montero'yatepki gösterdi.Montero daJosef'i iterek karşılık verdi. Necip, iki oyuncuyu da ayırırken, soyunma odası tüneline giden 22 yaşındaki oyuncuya bir tepki de Rosier'den tepki geldi.Tünelin ucuna kadarkoşan Fransız futbolcu,tepkisini arkadaşınıalkışlayarak gösterdi.
İŞTE O POZİSYON
BEŞİKTAŞLILAR, Rizespor'un ilk golünden önce Pohjanpalo'nun, Josef de Souza'yı ittiğini belirtip, faul olması gerektiği yönünde itirazda bulundu. Ancak hakem 'devam' deyip gol kararını verdi.