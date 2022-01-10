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Giriş Tarihi: 10.1.2022

Sinirler gerildi saha karıştı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Sinirler gerildi saha karıştı

Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 86. dakikasında yüksek gerilim oluştu. Montero ve Gökhan kızardı, Umut sakatlandı

Kovid-19 vakaları ve hastalıklar nedeniyle 12 eksikle Çaykur Rizespor karşısına çıkan Beşiktaş ile alt sıralardan kurtulmaya çalışan Rizespor arasındaki mücadelenin son bölümlerinde tansiyon yükseldi. Maçın 86. dakikasında Gökhan Gönül'ün Umut Meraş'a yaptığı faul sonrası hakem Alper Ulusoy, çift sarıdan kırmızı kartına başvurdu. Bu esnada pozisyonun yaşandığı yere gelen Montero, Gökhan'ı iterek tepki gösterdi. Rizesporlu futbolcular da İspanyol oyuncunun üzerine yürüdü ve iki taraf arasında karşılıklı gerginlik yaşandı. Orta hakem bu kez ikinci sarıdan kırmızı ile Montero'yu atınca Beşiktaş da 10 kişi kaldı. Rakip eksilmişken arkadaşının sorumsuzca davrandığını düşünen Beşiktaşlı Josef, Montero'ya tepki gösterdi. Montero da Josef'i iterek karşılık verdi. Necip, iki oyuncuyu da ayırırken, soyunma odası tüneline giden 22 yaşındaki oyuncuya bir tepki de Rosier'den tepki geldi. Tünelin ucuna kadar koşan Fransız futbolcu, tepkisini arkadaşını alkışlayarak gösterdi.



İŞTE O POZİSYON
BEŞİKTAŞLILAR, Rizespor'un ilk golünden önce Pohjanpalo'nun, Josef de Souza'yı ittiğini belirtip, faul olması gerektiği yönünde itirazda bulundu. Ancak hakem 'devam' deyip gol kararını verdi.

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Sinirler gerildi saha karıştı
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