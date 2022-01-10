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Giriş Tarihi: 11.1.2022 00:34 Son Güncelleme: 11.1.2022 00:39

Son dakika: Arda Turan'dan Fatih Terim'e duygusal veda!

Son dakika: Arda Turan’dan Fatih Terim’e duygusal veda!

Son dakika haberi... Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığının ardından futbolcular tek tek veda paylaşımlarında bulundu. Son olarak ise Arda Turan uzun ve duygusal bir yazı paylaşarak Fatih Terim'e veda etti.

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi. Sarı-kırmızlı takımın kaptanı Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tecrübeli teknik adama veda etti.

Arda Turan'ın paylaşımı şöyle:

"Canım hocam; ne yazacağımı bilemiyorum çünkü bize ayrılık yok. Biliyorum ki, Fatih Terim hayatınızda ise her zaman daha özelsinizdir, daha mutlusunuzdur."

"Siz bana en zor zamanlarımda, beni hiç yargılamadan sarıldınız, bana uzanan el oldunuz, evladınızı kucaklar gibi sarıldınız, beni hatalarımla kabul ettiniz, hep ayağa kaldırdınız."

"Hayatıma ilk dokunduğunuz 1999 yılından bu yana sizinle yaşadığım her an, her hatıra benim için unutulmaz. Siz bana iyi futbolculuk kadar insanlığı, babalığı, dostluğu, arkadaşlığı, liderliği de öğrettiniz. Sizin gölgeniz bize yeter."

"Merak etmeyin; bakmayı aklımızdan geçirmediğimiz Florya'daki çiçeklere, ağaçlara, duvarlara, banklara, altyapıdaki soyunma odalarına, çocuklarımızın mutfağına, uyuyacaklara yataklara Fatih Terim'in Galatasaraylılığı gibi sahip çıkacağız."

"Bize hiç unutturmadığınız gibi, biz Galatasaraylıyız, kulübümüze, değerlerimize daima çalışacağız, öğütlerinizi asla aklımızdan çıkarmayacağız, hep hatırlayacağız."

"Galatasaray'a adadığınız koca bir ömür için çok teşekkür ederim hocam. Sizin evladınız olmaktan hep gurur duyacağım. Sizi çok seviyorum."

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Son dakika: Arda Turan'dan Fatih Terim'e duygusal veda!
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