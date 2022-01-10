Son dakika: Fatih Terim ile Burak Elmas arasında neler oldu? Erman Toroğlu ayrılığın perde arkasını açıkladı

Son dakika... Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi resmen sona erdi. Yaşanan kötü sürecin ardından yönetimin içinde Terim'i istemeyenlerin olduğu ifade edilmiş ancak bu durum birkaç kez yalanlanmıştı. Süper Lig'de alınan Giresunspor sonrası bugün toplanan yönetim, Fatih Terim ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı. Kulüpten resmi açıklama gelirken, A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, ayrılığın perde arkasını açıkladı.