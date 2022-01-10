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Giriş Tarihi: 10.1.2022 15:50 Son Güncelleme: 10.1.2022 15:59

Son dakika: Fatih Terim ile Burak Elmas arasında neler oldu? Erman Toroğlu ayrılığın perde arkasını açıkladı

Son dakika: Fatih Terim ile Burak Elmas arasında neler oldu? Erman Toroğlu ayrılığın perde arkasını açıkladı

Son dakika... Galatasaray flaş bir kararla Fatih Terim'le yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Terim ile karşılıklı anlaşıldığı ve ayrılığın bu şekilde yaşandığı ifade edildi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Başkan Burak Elmas ile Fatih Terim arasında yaşananları ve iplerin nasıl koptuğunu açıkladı. Toroğlu, "Giresunspor maçı sonrası Burak Elmas, Fatih Terim'e telefon açıyor. Telefonuna çıkmıyor. Bunun üzerine üç defa mesaj atıyor. Mesajlara da cevap vermiyor. İş orada bitiyor." dedi.

Son dakika... Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi resmen sona erdi. Yaşanan kötü sürecin ardından yönetimin içinde Terim'i istemeyenlerin olduğu ifade edilmiş ancak bu durum birkaç kez yalanlanmıştı. Süper Lig'de alınan Giresunspor sonrası bugün toplanan yönetim, Fatih Terim ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı. Kulüpten resmi açıklama gelirken, A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, ayrılığın perde arkasını açıkladı.

A Spor canlı yayınına bağlanan Toroğlu, Burak Elmas'ın dün Fatih Terim'i aradığını ancak hocanın ne aramalara ne de mesajlara geri dönüş yaptığını ifade etti. Bu durumun ardından iplerin koptuğunu ifade etti.

Erman Toroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Giresunspor maçı sonrası Burak Elmas, Fatih Terim'e telefon açıyor. Telefonuna çıkmıyor. Bunun üzerine üç defa mesaj atıyor. Mesajlara da cevap vermiyor. İş orada bitiyor.

Fatih Terim, 'Tünelin sonundaki ışığı görüyorum' dedi. Şu konuda yanıldı, o tünelin ışığı değildi, trenin ışığıydı ve Fatih Terim o ışığın altında kaldı.

Yönetim Fatih Terim'in ardından iş çevirdi. Terim'i yalnız bıraktılar.

Ancak Fatih Terim Mustafa Cengiz'den de rahatsızdı. Fatih Hocam hep sen mi haklısın, Allah aşkına hep sen mi haklısın.

Senin hiç hatan yok mu? Hep sen mi haklısın, sonunda keskin sirke küpüne zarar.

Fatih Hoca'nın hırslı olmasını severim arkadaşımdır ama bir yerde kendine çeki düzen vermesi lazım.

Bence hırsının kurbanı oldu, kendine biraz dikkat etmesi lazım.

Galatasaray'da sandıklar taraftarın önüne koyulursa Fatih Terim başkan olur ama Galatasaray Lisesi'nde yapılan seçimde Terim'i başkan yapmazlar."

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Son dakika: Fatih Terim ile Burak Elmas arasında neler oldu? Erman Toroğlu ayrılığın perde arkasını açıkladı
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