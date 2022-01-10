Son dakika: Fatih Terim'in ayrılığı sonrası flaş sözler! "Duvar yıkıldı..."

Burak Bey için artık çok zorlu bir süreç bugün itibariyle başladı. Fatih hoca sonuçta önemli bir isim. Galatasaray'da seven ve sevmeyen var. Bundan sonra Galatasaray'da bu süreci yönetmek Burak Elmas'a kaldı. Bir yandan Galatasaray'ın sahadaki durumu, yeni gelecek hoca diğer yandan Galatasaray'ın saha dışındaki durumlarını yönetmek başkana kaldı. Çünkü Fatih hoca yeri geldiği zaman bir takım açıklamaları yapan isimdi. Yönetimin önüne bir duvardı. Şimdi o duvar yıkıldı.

Bu süreci malumun ilanı olarak görüyorum. Hocaya uzun zamandır mobbing yapıldığını da biliyorum. Hocayı ite ite köşeye sıkıştırdılar. Son Giresunspor maçı da kopmanın gerçekleşmesini sağladı. Taraftar da artık sabırsızdı ve istifasını istiyordu. Buna bir de yönetimin içindeki bazı isimlerin Burak Elmas'a "eğer hocayı göndermezseniz, biz görevi bırakacağız" rest çekmeleri eklendi. Hoca bugün kulübe gidiyor. Kısa bir görüşme yapıyorlar ve bu iş bitiyor. Bence Galatasaray'ı bundan sonra zor günler bekliyor.