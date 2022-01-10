Son dakika: Fatih Terim'in ayrılığı sonrası flaş sözler! "Duvar yıkıldı..."

Sarı-kırmızılı kulüpte 22 Aralık 2017'de dördüncü kez göreve getirilen Terim, Galatasaray'ı ilk 2 sezonda Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı. Deneyimli teknik adam yönetiminde 2019'da hem Türkiye Kupası'nı hem de Süper Kupa'yı kazanan sarı-kırmızılılar, son 2 sezonda ise beklentileri karşılayamadı.
Son dönemde sportif açıdan istenilen sonuçların alınamaması, bu sezon şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalınması ve Mustafa Cengiz ile Burak Elmas yönetimleriyle yaşanan anlaşmazlıkların ardından deneyimli teknik adamla yollar ayrıldı.
Bunun üzerine Sabah Gazetesi Spor Müdür Murat Özbostan, ayrılık sürecini ve yeni hoca söylentilerini Sabah.com.tr'ye değerlendirdi.
İşte Murat Özbostan'ın yorumları:
GELİNEN SÜREÇ İLE İLGİLİ OLARAK GENEL DEĞERLENDİRMELERİNİZ NELER OLUR?
Fatih Terim ile yönetim arasında bir süredir devam eden sorunlar vardı zaten. Yaklaşık 3 haftadır Galatasaray yönetiminin hocaya dair olumsuz düşünceleri oldukça fazlaydı. Bunun sebeplerini kısaca şöyle sıralayayım: Sayın başkan Burak Elmas'ın talimatıyla beraber Fatih Terim'e ekibine dair takviyeler yapılması konusunda Fatih hoca ile yapılan görüşmeler sonrasında Fatih Terim'in böyle bir takviyeye olumsuz bakması. Sahadaki sonuçların kötü olması ve Türkiye Kupası'ndan Galatasaray'ın elenmesi. Yönetim içerisindeki bir grubun hocayı istememesi ve bu konuda sayın Burak Elmas'a sürekli Fatih Terim ile çalışmak istemediklerini söyleyerek kendisine de bunun iletilmesi taleplerinin olması aksi takdirde görevlerini bırakacaklarını söylediler.
Burak Bey için artık çok zorlu bir süreç bugün itibariyle başladı. Fatih hoca sonuçta önemli bir isim. Galatasaray'da seven ve sevmeyen var. Bundan sonra Galatasaray'da bu süreci yönetmek Burak Elmas'a kaldı. Bir yandan Galatasaray'ın sahadaki durumu, yeni gelecek hoca diğer yandan Galatasaray'ın saha dışındaki durumlarını yönetmek başkana kaldı. Çünkü Fatih hoca yeri geldiği zaman bir takım açıklamaları yapan isimdi. Yönetimin önüne bir duvardı. Şimdi o duvar yıkıldı.
Bu süreci malumun ilanı olarak görüyorum. Hocaya uzun zamandır mobbing yapıldığını da biliyorum. Hocayı ite ite köşeye sıkıştırdılar. Son Giresunspor maçı da kopmanın gerçekleşmesini sağladı. Taraftar da artık sabırsızdı ve istifasını istiyordu. Buna bir de yönetimin içindeki bazı isimlerin Burak Elmas'a "eğer hocayı göndermezseniz, biz görevi bırakacağız" rest çekmeleri eklendi. Hoca bugün kulübe gidiyor. Kısa bir görüşme yapıyorlar ve bu iş bitiyor. Bence Galatasaray'ı bundan sonra zor günler bekliyor.
GALATASARAY'IN YENİ HOCASI KİM OLUR?
Anlaşılan yabancı hocayla ilgili bir adım beklemiyorum. Çünkü bu hocadan gizli bir plan yapıldığını belli edecektir. Bence camianın içinden birisi gelecektir. Şu anda Bülent Korkmaz ismi geçiyor. Taraftarın sevdiği bir isim. Galatasaray'ın Avrupa'da çıkacağı maçlar var, bu sürecin camianın içinden bir teknik direktörle geçirileceğini düşünüyorum. O da zaten bugün yarın belli olur.
Ancak benim asıl düşündüğüm, bundan sonra yönetimin görevde ne kadar kalabileceği. Çünkü artık kimi getirirseniz getirin, başarılı olamazsa sorumlusu yönetim olacaktır. Burak Elmas yönetiminin uzun vadede göreve devam edebileceğini düşünmüyorum. Yani yaz aylarında bir seçim olursa benim için sürpriz olmaz.
SELÇUK İNAN VE NECATİ ATEŞ İÇİN NELER DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
Hocalar sonuçta güvendiği isimlerle göreve başlarlar. Siz bir hocaya "ekibiniz zayıf, destek yapalım" gibi şeyler söylerseniz oradaki isimleri değersizleştirirsiniz. Evet çok başarılı değiller. Ama bunlar tabi hep bir algı. Bu algının yayılması, yardımcı meselesinin çok konuşulması… Selçuk İnan ve Necati Ateş değerli isimler. Bana göre de hocanın ekibi yetersizdi.