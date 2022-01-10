Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor Tymoteusz Puchacz transferini resmen açıkladı! İşte transferin detayları
Giriş Tarihi: 10.1.2022 16:13 Son Güncelleme: 10.1.2022 16:39

Son dakika: Trabzonspor Tymoteusz Puchacz transferini resmen açıkladı! İşte transferin detayları

Son dakika: Trabzonspor Tymoteusz Puchacz transferini resmen açıkladı! İşte transferin detayları

Trabzonspor Kulübü, dün kente getirdiği Polonyalı oyuncu Tymoteusz Puchacz'ın kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu. Bordo-mavili kulüp, ayrıca transferin detaylarını da açıkladı.

Trabzonspor, 23 yaşındaki Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavililer, böylelikle Jean Evrard Kouassi ve Edin visca'dan sonra devre arasında 3. transferini yaptı.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in profesyonel futbolcusu Tymoteusz Puchacz'ın Kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Tymoteusz Puchacz, bu sezon Union Berlin formasıyla çıktığı 7 maçta 2 asist kaydetti.

TRANSFERİN MALİYETİ DE BELLİ OLDU!

Bordo-mavililer, transferin detaylarını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tymoteusz Puchacz'ın, 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar 200.000.-EUR bedelle geçici transferi konusunda, Union Berlin Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır."

"Profesyonel futbolcu Tymoteusz Puchacz ile 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Trabzonspor Tymoteusz Puchacz transferini resmen açıkladı! İşte transferin detayları
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