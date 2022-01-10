Son dakika: Trabzonspor Tymoteusz Puchacz transferini resmen açıkladı! İşte transferin detayları

Trabzonspor, 23 yaşındaki Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavililer, böylelikle Jean Evrard Kouassi ve Edin visca'dan sonra devre arasında 3. transferini yaptı.
Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in profesyonel futbolcusu Tymoteusz Puchacz'ın Kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
TRANSFERİN MALİYETİ DE BELLİ OLDU!
Bordo-mavililer, transferin detaylarını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tymoteusz Puchacz'ın, 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar 200.000.-EUR bedelle geçici transferi konusunda, Union Berlin Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır."
"Profesyonel futbolcu Tymoteusz Puchacz ile 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.