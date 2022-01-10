Son dakika: Trabzonspor Tymoteusz Puchacz transferini resmen açıkladı! İşte transferin detayları

TRANSFERİN MALİYETİ DE BELLİ OLDU!

Bordo-mavililer, transferin detaylarını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tymoteusz Puchacz'ın, 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar 200.000.-EUR bedelle geçici transferi konusunda, Union Berlin Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır."

"Profesyonel futbolcu Tymoteusz Puchacz ile 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.