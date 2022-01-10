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Giriş Tarihi: 10.1.2022

Torrent’ten sonra Vicens’e de ‘HAYIR’

Torrent’ten sonra Vicens’e de ‘HAYIR’
Giresunspor'a 1-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ilk kez tribünler tarafından protesto edildi. Taraftarın ''Söylesene Fatih hoca, takım neden oynamıyor?'' tezahüratını yaptığı İmparator, karşılaşma sonrası, yönetimin teknik heyete yapmayı planladığı takviyeler hakkında ''Guardiola'nın yardımcılarıyla anlaşıldığı konusunda bilgim yok'' demekle yetindi. Başkan Burak Elmas'ın bilgisi dahilinde yardımcı antrenör arayan yönetici Işıtan Gün'ün iki farklı isimle görüştüğü ortaya çıktı. Boştaki 59 yaşındaki İspanyol teknik direktör Domenec Torrent'i, Terim sonrası dönemi de düşünerek gündemine alan Aslan'a, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ekibinde yer alan Pro-Lisans sahibi 38 yaşındaki Carlos Vicens'i önerdi. Bir sene Manchester City U-18 Takımı'nı çalıştıran Carlos Vicens, sarı-kırmızılı kulübe yardımcı antrenör olarak gelmeye hazırdı ancak yönetimin bu düşüncesine, Terim'den olumlu dönüş gelmediği öğrenildi. Selçuk İnan ve Necati Ateş'i yetersiz bulan Başkan Elmas ve kurmaylarının hamlesi de böylece sonuçsuz kaldı.

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Torrent’ten sonra Vicens’e de ‘HAYIR’
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