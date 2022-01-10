Umut Meraş’tan Beşiktaş’a kötü haber! En az 2 hafta yok

Beşiktaş Kulübü, Çaykur Rizespor ile dün oynanan Spor Toto Süper Lig maçında sakatlanan Umut Meraş'ın ayak bileğinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı futbolcunun MR'ının çekildiği belirtilerek, "Oyuncumuzun sağ ayak bileğinde kemik ödemi, ayak bileği dış bağ grubunda (AİTFL) gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır. Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

26 yaşındaki sol bekin en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.