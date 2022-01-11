Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a gönderme! "İbra edilmeleri şarttır"

Siyah-beyazlı kulüpte son 10 yıllık dönemin bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlendiğini hatırlatan Çebi, "Çıkan rapor, Beşiktaş için mali ve idari bir dönüm noktasıdır. Bundan sonra raporun sonuçları hukuki olarak neyi gerektiriyorsa gereğinin yapılacağından hiçbir Beşiktaşlının şüphesi olmasın.

Beşiktaş'ın menfaati neyi gerektiriyorsa onu yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. Tamamen şeffaflık ilkesi gereği hareket edilmektedir. Bu bağımsız inceleme sürecinin bir teamüle dönüşmesi ve her dönem için yapılması gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.