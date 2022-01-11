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Giriş Tarihi: 11.1.2022 17:01 Son Güncelleme: 11.1.2022 17:08

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Vazgeçen varsa hemen söylesin, yollarımızı ayıralım

VOLKAN DEMİR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Vazgeçen varsa hemen söylesin, yollarımızı ayıralım

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve Sarı-Lacivertli yöneticiler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne yaptıkları ziyarette oyuncularla bir araya geldi. Koç, "Bu olumsuz duruma birlikte geldik, Fenerbahçe’yi buradan çıkaracak olan bizleriz. Eğer buradaysanız vazgeçme, bırakma, boşverme lüksünüz yok! Eğer vazgeçen varsa hemen söylesin yollarımızı ayıralım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Sarı-Lacivertli yöneticiler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne yaptıkları ziyarette oyuncularla bir araya geldi. Takımın kötü gidişatına dair görüş alışverişi gerçekleştirip, oyunculara uyarılar yaptı.

Başkan Ali Koç, futbolcu ve teknik heyet grubuna yaptığı konuşmada, "Bu olumsuz duruma birlikte geldik, Fenerbahçe'yi buradan çıkaracak olan bizleriz. Bireysel olarak hepiniz üst düzey oyuncularsınız ancak ne yazık ki takım olamadık. Kimsenin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Eğer buradaysanız vazgeçme, bırakma, boşverme lüksünüz yok! Eğer vazgeçen varsa hemen söylesin yollarımızı ayıralım. Burada olmak, bu formayı taşımak istiyorsanız gereken sorumluluğu alıp durumun ciddiyetinin farkında olduğunuzu gösterin" ifadelerini kullandı.

"HERKES BİRBİRİNİN ELİNDEN TUTARAK BU TAKIMI AYAĞA KALDIRSIN"
Ligin bitmesine 4 aylık süre olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Ali Koç, bu süreçte ayağa kalkıp, Fenerbahçe için gereken mücadeleyi ortaya koyup, ligi olabilecek en iyi noktada bitirmeleri, Türkiye Kupası'nda son maça dek, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de gidebilecekleri en iyi yere gitmeleri gerektiğini sözlerine ekledi. Fenerbahçe takımının, genç ve gelecek vaad eden oyuncuların yanı sıra büyük kulüplerde forma giymiş tecrübeli isimlerden oluştuğunu ifade eden Başkan Koç, herkesin birbirinin elinden tutarak gerekeni yapması ve bu takımı ayağa kaldırması talimatı verdi.

"TARAFTARIMIZI ÜZDÜK, KIRDIK! HER ŞEYİN FARKINDAYIZ"
Sözlerini, "Bu süreçte taraftarlarımızı kırdık, üzdük ve onların bizlere olan desteklerinde azalma yaşıyoruz. Her şeyin farkındayız. Ancak takımımız için hepimiz sorumluluğu üstlenip tüm bu zorlukları da birlikte aşacağız" ifadeleri ile noktalayan Ali Koç, Samandıra ziyaretini oyuncularla birebir görüşmelerle noktaladı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Vazgeçen varsa hemen söylesin, yollarımızı ayıralım
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