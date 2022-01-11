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Giriş Tarihi: 11.1.2022 21:03

Galatasaray ve Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi!

DHA
Galatasaray ve Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildi!

Galatasaray Kulübü, GZT Giresunspor maçındaki çirkin ve kötü tezahüratlar; Fenerbahçe Kulübü ise Adana Demirspor karşılaşmasındaki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Umut Güneş ve Demir Grup Sivasspor forması giyen Olarenwaju Kayode, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 11 Ocak 2022 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı:

1- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü futbolcusu UMUT GÜNEŞ'in 08.01.2022 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.01.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 08.01.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 09.01.2022 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu İLHAN PALUT'un aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.01.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü futbolcusu OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE'nin 09.01.2022 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.01.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü'nün 09.01.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-ALTAY Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi AHMET MENGÜTAŞ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 11.01.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 10.01.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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Galatasaray ve Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi!
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