Galatasaray’da Fatih Terim, Florya’ya veda etti

Sarı-kırmızılı kulüpte dün yolların ayrıldığı açıklanan tecrübeli teknik adam, saat 14.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. Antrenman öncesi futbolcular ve çalışanlarla vedalaşan Terim, ailesiyle tesislerden ayrıldı.
Fatih Terim, ayrılmadan önce sabah erken saatlerden itibaren kendisi için tesislerin önünde bekleyen taraftarları selamladı.
"YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ
Bu arada teknik Direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasın ardından bu sabah çok sayıda taraftar, soluğu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde aldı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, 'yönetim istifa' şeklinde tezahüratlar yaparken, Terim'e ise destek verdi.