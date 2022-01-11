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Giriş Tarihi: 11.1.2022 15:35 Son Güncelleme: 11.1.2022 15:38

Galatasaray'da Fatih Terim, Florya'ya veda etti

AA
Galatasaray’da Fatih Terim, Florya’ya veda etti

Galatasaray'da yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı. Terim, ayrılmadan önce sabah erken saatlerden itibaren kendisi için tesislerin önünde bekleyen taraftarları selamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpte dün yolların ayrıldığı açıklanan tecrübeli teknik adam, saat 14.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. Antrenman öncesi futbolcular ve çalışanlarla vedalaşan Terim, ailesiyle tesislerden ayrıldı.

Fatih Terim, ayrılmadan önce sabah erken saatlerden itibaren kendisi için tesislerin önünde bekleyen taraftarları selamladı.

"YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ
Bu arada teknik Direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasın ardından bu sabah çok sayıda taraftar, soluğu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde aldı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, 'yönetim istifa' şeklinde tezahüratlar yaparken, Terim'e ise destek verdi.

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Galatasaray'da Fatih Terim, Florya'ya veda etti
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