Galatasaray’da Fatih Terim, Florya’ya veda etti

"YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ

Bu arada teknik Direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasın ardından bu sabah çok sayıda taraftar, soluğu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde aldı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, 'yönetim istifa' şeklinde tezahüratlar yaparken, Terim'e ise destek verdi.