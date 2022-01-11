Galatasaray’da Fatih Terim sonrası Şükrü Hanedar da ayrıldı

Galatasaray'da dün flaş bir gelişme yaşandı ve sarı-kırmızılı kulüpte 4. Fatih Terim dönemi sona erdi. Yapılan açıklamada karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı ifade edildi.

Terim sonrası ayrılıklar devam ediyor. Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar da görevinden istifa etti. Deneyimli teknik adama yakınlığıyla bilinen Hanedar, Fatih Terim'e ve eski yönetime teşekkür ederken, mevcut yönetimle ilgili bir ifade kullanmadı.

Şükrü Hanedar'ın paylaşımı şöyle: "Bugün itibarı ile GALATASARAY'daki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım.

Bu görevi bana layık gören değerli büyüğüm İmparator Fatih Terim'e ve geçmiş dönem Başkan ve Yönetimlerine sonsuz teşekkür ederim. GALATASARAY'a hizmet bir şereftir!"