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Giriş Tarihi: 11.1.2022 16:03 Son Güncelleme: 11.1.2022 16:07

Galatasaray'da Fatih Terim sonrası Şükrü Hanedar da ayrıldı

Galatasaray’da Fatih Terim sonrası Şükrü Hanedar da ayrıldı

Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasından sonra bir isim daha görevini bıraktı. Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa etti. Hanedar, Terim'e ve eski yönetime teşekkür etti.

Galatasaray'da dün flaş bir gelişme yaşandı ve sarı-kırmızılı kulüpte 4. Fatih Terim dönemi sona erdi. Yapılan açıklamada karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı ifade edildi.

Terim sonrası ayrılıklar devam ediyor. Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar da görevinden istifa etti. Deneyimli teknik adama yakınlığıyla bilinen Hanedar, Fatih Terim'e ve eski yönetime teşekkür ederken, mevcut yönetimle ilgili bir ifade kullanmadı.

Şükrü Hanedar'ın paylaşımı şöyle: "Bugün itibarı ile GALATASARAY'daki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım.

Bu görevi bana layık gören değerli büyüğüm İmparator Fatih Terim'e ve geçmiş dönem Başkan ve Yönetimlerine sonsuz teşekkür ederim. GALATASARAY'a hizmet bir şereftir!"

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Galatasaray'da Fatih Terim sonrası Şükrü Hanedar da ayrıldı
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