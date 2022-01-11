Kahırbahçe

Valencia’nın penaltı golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, Gökhan İnler’in jeneriklik füzesi ile soyunma odasına beraberlikle gitti. İkinci yarının hemen başında Belhanda işi bitirdi
Yıl değişti ama Fenerbahçe'de hiçbir şey değişmedi... Yine hocasız, yineumutsuz, yine taraftarıtepkili... Sarı-lacivertliler, maça Valencia'nın kazandırıp gole çevirdiğipenaltıyla aslında avantajlı girdi.Ancak önce Gökhan İnler, ardından Belhanda attıkları gollerle Adana Demirspor'u öne geçirdi. Bu noktada hem Fenerbahçe savunmasınınhem de kalecisinin sorgulanması gereken anlar yaşandı. 2-1 mağlup duruma düşüldüğünde henüz ikinci yarının ilk dakikasıydı. Bu andan maçın son anına kadar, yalancı baskı dışında hiçbir reaksiyonverilememesi işin asıl acı veren kısmıydı! İrfan çıkıyor, Mesut giriyor yine bir şey değişmiyor. Fenerbahçe kağıt üzerinde Türkiye'ninen iyisi denilen kadrosuyla bir türlü üretken futbol oynayamıyor... Burada sorun birdeğil birden fazla kişide...Yeni teknik direktör çare olur mu bilinmez ama önümüzdeki iki hafta haylizorlu geçecek.
BELHANDA RÖVANŞI ALDI
Fenerbahçe sezonun ilk maçında Adana Demirspor'u deplasmanda Mesut Özil'in 46. dakikada attığı golle 1-0 yenmişti. Dün de konuk ekip aynı dakikada Belhanda ile 2-1 öne geçtiği golü buldu. Faslı futbolcu da Gökhan gibi bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı. Süper Lig kariyerinde de Fenerbahçe ağlarını ilk kez sarstı.
KADIKÖY'DE İKİNCİ VURGUN
Fenerbahçe bu sezon evindeki ikinci yenilgisini Adana Demir'den aldı. 24 Ekim'de Alanya'ya 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler diğer 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik yaşamıştı.
GOLCÜLER NE DEDİ?
BELHANDA: Galibiyet golünü attığım için çok mutluyum. Bu maç için çok hazırlandık. Ligde kalıcı olmak istiyoruz. Bunu da aynı şekilde göstermeye devam edeceğiz. Fenerbahçe, Beşiktaş,Galatasaray gibi takımlarlaoynarken motivasyonkendiliğinden geliyor.GÖKHAN İNLER: Maç bizim istediğimiz gibi başlamadı. Geriye düştük ama benim özelliğim bazen maçı geri döndürüp bazen de kazandırıyorum. Uzun zamandırböyle birgol atamamıştım. Mutluyum ama en çok da kazandığımız için.