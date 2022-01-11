Kimle görüşsek ‘Haziran’ diyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör arayışı için, “Bizim tercih ettiğimiz kişiler haziran ayında gelmeyi istiyor” dedi
KOVID-19 testi negatife dönen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün maçtan önce önemli açıklamalarda bulundu. Satır başları şöyle: HOCA değişikliğine gitmek zorunda kalmak bizim için hayal kırıklığı oldu. Trabzon maçından sonra ne olduysa, bir kez daha 8-9. haftadan sonra inişe geçtik. GEÇEN sene aynı takım, aynı hoca deplasmanda rekor puan aldık, iç sahada rekor puan kaybettik. Ne hikmetse burada zorlanıyoruz. Bu mazeret değil, Trabzon da iyi bir sene geçiriyor. HAKEMLERDEN şikâyet etmeyen kulüp, başkan söyleyin. Niyetten bağımsız standart performans o kadar düştü ki, artık kanıksamaya başladık. BU sezon enteresan bir sene, bizler de bu seneyi mevcut şartlarda en iyi yerde bitirmek, Türkiye Kupası'na odaklanmak, mümkünse Avrupa'da bir tur atlamak üzerine odaklanmamız gerek. FUTBOL bu neyin ne olacağı belli olmaz. 11 puandan geri gelip şampiyon olduğumuz yıllar oldu! Hem gerçekçi hem de önümüzdeki sezon için doğru tohumların atılacağı bir döneme giriyoruz. HERKESİN bir yoğurt yiyişi var. Bizdeki bir hoca, görevinin son gününe, ayrıldığı güne kadar teknik adam aramayız. İster bunu romantik, ister mantıksız bulun bizim hocamız görevinin başında olduğu müddetçe ben bir tane hocayla görüşmem. YARIN (bugün) birkaç ülke seyahati başlıyor. Ama belirli kalibredeki hocalar da sezon ortasında gelmeye sıcak bakmıyorlar. Bizim kafamızdaki teknik direktörlerin somut tercihleri de haziran.
VURAL'I SEVERİM
FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, Yılmaz Vural ile ilgili bir soruya, "Yılmaz Vural'ı severim. Çok iyi bir Fenerbahçelidir" cevabını verdi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da dün gece taraftarlardan büyük ilgi gördü. Daha önce kendisinin de Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Sancak, sarı-lacivertli futbolseverlerle fotoğraf çektirdi.
SANCAK: YÖNETIME SAHİP ÇIKSINLAR ADANA Demirspor Başkanı Murat Sancak, maçtan sonra Fenerbahçe taraftarlarına seslendi. "Taraftarlara mesajım, yönetimlerine sahipçıksınlar. Bu sene kayboldu ama önümüzdeyıllar var, sabretsinler" diyen Sancak, Belhanda'nın tribünlere yaptığı hareket hakkında ise "Hiç gerek yoktu. Maç bitmeden bağırdım ve Belhanda'yı içeri almalarını söyledim, sıkıntı olmasın diye. Belhanda ile konuşacağız. Bu tipgerginlikler istemiyoruz" ifadelerini kullandı