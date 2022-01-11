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Giriş Tarihi: 11.1.2022

Lıgde 46 yıl sonra bir ilk yaşandı

Lıgde 46 yıl sonra bir ilk yaşandı
BEŞİKTAŞ, F.Bahçe ve G.Saray'ın üçünün birden sezon devam ederken teknik direktör değişikliğine gitmesi, Trabzonspor'un şampiyon olduğu 1975- 76 sezonunda yaşanmıştı. Terim'in ayrılığı sonrası 46 yıl sonra tarih tekerrür etti. Beşiktaş, Sergen Yalçın'la 3 Aralık'ta Kasımpaşa ile oynanan ve 1-1 biten 15. hafta mücadelesinden 6 gün sonra vedalaştı. Kanarya, Vitor Pereira ile 20 Aralık'ta yollarını ayırdı. Portekizli hocanın son maçı 19 Aralık'ta oynanan ve 2-2 biten 17. haftadaki Beşiktaş derbisi oldu. Aslan da Fatih Terim'i dün itibariyle yolladı. İmparator'un son karşılaşması 1-0 kaybedilen Giresun maçı oldu.

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Lıgde 46 yıl sonra bir ilk yaşandı
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