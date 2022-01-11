Lıgde 46 yıl sonra bir ilk yaşandı

BEŞİKTAŞ, F.Bahçe ve G.Saray'ın üçünün birden sezon devam ederken teknik direktör değişikliğine gitmesi, Trabzonspor'un şampiyon olduğu 1975- 76 sezonunda yaşanmıştı. Terim'in ayrılığı sonrası 46 yıl sonra tarih tekerrür etti. Beşiktaş, Sergen Yalçın'la 3 Aralık'ta Kasımpaşa ile oynanan ve 1-1 biten 15. hafta mücadelesinden 6 gün sonra vedalaştı. Kanarya, Vitor Pereira ile 20 Aralık'ta yollarını ayırdı. Portekizli hocanın son maçı 19 Aralık'ta oynanan ve 2-2 biten 17. haftadaki Beşiktaş derbisi oldu. Aslan da Fatih Terim'i dün itibariyle yolladı. İmparator'un son karşılaşması 1-0 kaybedilen Giresun maçı oldu.