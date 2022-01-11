Montella: Cesaretli oynadık

ADANA Demirspor Teknik Direktörü Montella, önemli eksiklere rağmen kazandıklarını söyledi. İtalyan hoca, "Cesaretli oynadığımız bir maçtı. Performansımızabaktığımızda çok çok mutluyum. Takımı tebrik ediyorum. Başkanımıza da verdiği enerjiden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. F.Bahçe taraftarına da teşekkür eden Montella, "Sanırım 90'a doğru futbolda kolay kolay yaşanmayan bir an oldu ve Akintola'nınpozisyonunda bizi alkışladılar.Gökhan İnler'i de tebrik ediyorum. İtalya'dayken de iki ayağıyla böyle goller atıyordu. İnanılmaz vurdu" ifadelerini kullandı.