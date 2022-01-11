Puchacz imzayı attı

TRABZONSPOR ara transfer dönemi resmen başlamadan üçüncü transferini gerçekleştirdi. Önceki akşam Trabzon'a gelen Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı attı ve takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. KAP bildiriminde ise 22 yaşındaki futbolcuyayarım sezon için 400bin Euro, kulübü UnionBerlin'e de 200 bin Euroödeneceği belirtildi. Bordomavililerin çok istemesine rağmen Berlin ekibinin, satın alma opsiyonunayanaşmadığı ve bu yüzdenanlaşmanın yarım sezonlukolduğu da vurgulandı.