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Giriş Tarihi: 11.1.2022

Puchacz imzayı attı

Puchacz imzayı attı
TRABZONSPOR ara transfer dönemi resmen başlamadan üçüncü transferini gerçekleştirdi. Önceki akşam Trabzon'a gelen Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı attı ve takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. KAP bildiriminde ise 22 yaşındaki futbolcuya yarım sezon için 400 bin Euro, kulübü Union Berlin'e de 200 bin Euro ödeneceği belirtildi. Bordomavililerin çok istemesine rağmen Berlin ekibinin, satın alma opsiyonuna yanaşmadığı ve bu yüzden anlaşmanın yarım sezonluk olduğu da vurgulandı.

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Puchacz imzayı attı
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