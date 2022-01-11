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Giriş Tarihi: 11.1.2022 12:07

SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın ölüm haberini gözyaşları ile anlattı! İşte o anlar...

SON DAKİKA: Ahmet Çalık’ın ölüm haberini gözyaşları ile anlattı! İşte o anlar...

Son dakika haberine göre; Konyaspor'un yıldız futbolcusu Ahmet Çalık Ankara'da geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Çalık'ın ölümü spor dünyasını yasa boğarken, A Spor muhabiri İbrahim Doğan haberi verirken gözyaşlarını tutamadı.

Son dakika haberi: Yıldız futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da otomobilinin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti. A Spor muhabiri İbrahim Doğan canlı yayında Çalık'ın ölüm haberini verirken gözyaşlarını tutamadı. Doğan, büyük bir şok içerisinde olduklarını ifade etti.

KONYASPORLU AHMET ÇALIK HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

A SPOR MUHABİRİ GÖZYAŞLARI İLE ANLATTI

Ahmet Çalık'ın ölüm haberini A Spor ekranlarında aktaran muhabir İbrahim Doğan gözyaşlarını tutamadı.

Doğan, "Bu durum tabi bizleri de üzdü. Bütün Konyaspor camiasını üzdü. Şu anda Konya'da bir yas havasının, matem havasının olduğunu söyleyebiliriz."dedi.

SON DAKİKA: Konyasporlu Ahmet Çalık'ın ölüm haberini A Spor muhabiri gözyaşları içinde böyle duyurdu...

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SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın ölüm haberini gözyaşları ile anlattı! İşte o anlar...
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