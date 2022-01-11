Son dakika: Fatih Terim’den sonra Galatasaray’ın yeni teknik direktörü belli oldu! Burak Elmas resmen açıkladı...

FATİH TERİM GÖREVDEYKEN HOCA BAKILDI MI?

"Kararlarımın bedelini ödemeye her zaman hazırım ama Galatasaray başkanlık makamına hakaret edilmesine, kulübe zarar verilmesine asla izin vermem. Herkes kendine çekidüzen versin."

"Ayrılık hiç olaylı olmadı. Fatih hoca, ilk önce çok sevdiğim biri ve divan kurulu üyemiz, teknik direktörümüz. Yollarımızı ayırmamız da Galatasaray'a yakışır bir şekilde oldu."

"Bu konuyu uzatarak Galatasaray'ı yıpratmak adına bir iletişim yürütülüyor. Hocamızla aramızda son derece Galatasaray'a yakışan konuşmalar oldu. Hepimiz Galatasaray'ın iyiliğini istiyoruz ama sonuçta ben başkanım ve en doğru kararı vermek için görevli benim."

"Hocamız görevdeyken yerine bir hoca ile görüşmedik. Ama Galatasaray başkanının futbol paydaşlarıyla ilişkisinin olması ve sürekli iletişimde olup görüşmesi son derece normaldir."