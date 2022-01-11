Son dakika: Fatih Terim’den sonra Galatasaray’ın yeni teknik direktörü belli oldu! Burak Elmas resmen açıkladı...

Son dakika haberi... Galatasaray Yönetimi, Süper Lig'de alınan üst üste kötü sonuçların ardından kulübün efsanesi olan teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in ayrılığına dair basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın basın toplantısındaki açıklamaları şu şekilde;
"Bugün çok acı bir haber aldık. Eski sporcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşadık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Konyaspor camiasına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
"Galatasaray; fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür bir kulüptür. Galatasaray'ın değerlerinde bir üslup vardır. Bu, bizim için çok önemlidir çünkü bizi, diğer kulüplerden ayıran bir faktördür. Eleştirileri saygıyla karşılayan bir başkanım."
"Galatasaray'da başkanlık sistemi vardır. Tartışır, konuşur ve son kararı başkan verir. Ben aday olurken çok zor kararlar vermem gerekeceğini biliyordum."
FATİH TERİM GÖREVDEYKEN HOCA BAKILDI MI?
"Kararlarımın bedelini ödemeye her zaman hazırım ama Galatasaray başkanlık makamına hakaret edilmesine, kulübe zarar verilmesine asla izin vermem. Herkes kendine çekidüzen versin."
"Ayrılık hiç olaylı olmadı. Fatih hoca, ilk önce çok sevdiğim biri ve divan kurulu üyemiz, teknik direktörümüz. Yollarımızı ayırmamız da Galatasaray'a yakışır bir şekilde oldu."
"Bu konuyu uzatarak Galatasaray'ı yıpratmak adına bir iletişim yürütülüyor. Hocamızla aramızda son derece Galatasaray'a yakışan konuşmalar oldu. Hepimiz Galatasaray'ın iyiliğini istiyoruz ama sonuçta ben başkanım ve en doğru kararı vermek için görevli benim."
"Hocamız görevdeyken yerine bir hoca ile görüşmedik. Ama Galatasaray başkanının futbol paydaşlarıyla ilişkisinin olması ve sürekli iletişimde olup görüşmesi son derece normaldir."
"Bunu da Fatih hoca özelinde söylemiyorum, herhangi bir hoca görevdeyken de yapabilir, görüşebilir. Benim bugün birçok kulüp başkanıyla, birçok teknik direktörle, birçok futbolcuyla ilişkilerim var, görüşüyoruz."
"Fatih hocayla ilgili devamlı aynı şeyi söylüyorum; bir teknik direktörlük birlikteliği futbolda her zaman karşılıklı olarak sona erdirilebilir. Stratejimizden asla vazgeçmiyoruz. Bu stratejiler, hem benden hem de herkesten daha önemli."
"Galatasaray için doğru bildiğim kararları bazen üzülerek de olsa içim acıyarak da olsa almak zorundayım."
FATİH TERİM TAZMİNAT TALEP ETTİ Mİ?
"Çok önemli bir kurum yönetiyoruz. Omuzlarımda, arkadaşlarımın da omuzlarında çok ağır bir yük var. Kararları sevgi üzerinden alamayız. Herkesin Galatasaraylılığı kendine. Çok iyi bir Galatasaraylı olmaya çalışıyorum. Bütün bu kararları verirken ben de üzülüyorum."
"Ben her şeyden sorumluyum. Ben Galatasaray başkanıyım. Tüm sorumluluk bana aittir. Her iyi şeyde de kötü şeyde de bana aittir. Aldığım kararların sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Ben anlık karar almıyorum. Galatasaray'ın geleceği için en uygun kararı alıyorum."
"Sevgili hocamızla yaptığım görüşmeyi ekip arkadaşlarım dahil, kimseye anlatmadım. Hem hocamıza duyduğum saygıdan hem de geçmişte bu tür ayrılıkların Galatasaray'a bazen yakışmaması sebebiyle bunu böyle yaptım. Birçok haber gerçeği yansıtmıyor."
"Tazminat konusunda hocamızın talebi olmadı. Kontrat ölçüsünde gerekeni yapacağımızı söyledim ama hocamız, asla böyle bir talebi olmayacağını söyledi."
"Fatih hoca, bizim stratejilerimizi ilk divan kurulunda eleştirebilir veya yorumlayabilir. Fatih hocanın, Galatasaray içindeki konumu devam ediyor. Bunu da böyle değerlendirmenizi rica ediyorum."
"Bu projeler için yola çıkarken en büyük riski, başkan olarak ben aldım. Bu risk hala devam ediyor fakat bu riskin, zor kararlar gerektirdiği ortada. Bugün bir ayrılık oldu, sebebinin hiçbir önemi yok."
"Fatih Terim'den seçim vaadi diye bahsetmek hocaya saygısızlık olur. Tercihim Fatih hoca oldu ama benim seçimdeki vaadim Galatasaray için yapmak istediğim projelerdi ve bunun için çabalıyoruz. Saha sonuçlarını kimse garanti edemez."
"Hocamızla ilgili birçok sebep söylenebilir. Bu kararı karşılıklı aldık. Bundan sonra Galatasaray'ın geleceği için yapacaklarımız önemli."
"Fatih Terim'den seçim vaadi diye bahsetmek hocaya saygısızlık olur. Tercihim Fatih hoca oldu ama benim seçimdeki vaadim Galatasaray için yapmak istediğim projelerdi ve bunun için çabalıyoruz. Saha sonuçlarını kimse garanti edemez."
Birlikte çok şey başaracağımıza hala inanıyoruz. Tüm cesaretimizi göstereceğiz. Birliktelikler olduğu kadar ayrılıklar da normal. Biz hedeften vazgeçmeyeceğiz. Her hareketimizde Galatasaray'daki ayrışmaya katkıda bulunmamaya çalışıyoruz."
"Birlikte çok şey başaracağız söyleminin altını doldurayım. Yola çıkarken kolay bir yol tercih etmedik. Galatasaray'ın yanlış alışkanlıklarla geldiği bu zor dönemden çıkması için gerekli önlemleri alacağımızı söyledik."
"Sosyal medyada cep telefonumu yayınlamışlar. Sabahtan beri mesajlar, telefonlar geliyor. Bu, Galatasaray başkanlık makamına hakarettir."
"Galatasaray'da uzun vadeli kurumsal bir futbol ortamı için birçok arkadaşım bana yardımcı oluyor. Futbol, buranın en kritik branşı. Geniş yönetim kurulunu, herkesten yararlanmak için kurduk. Herkesin farklı özellikleri var."
"Biz bir ekibiz ve ekip olarak tüm kararları birlikte alıyoruz. Ekip arkadaşlarımın kasıtlı olarak hedef tahtasına koyulmasını asla kabul etmeyeceğimi söyleyeyim."
İŞTA GALATASARAY'IN YENİ HOCASI!
"Uzun vadede bu görevi yapacak kişilerle görüştüm. Tüm görüşmelerin sonunda en uygun kişinin Domenec Torrent olduğuna karar verdim."
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaray'ın yeni teknik direktörünün Domenec Torrent olduğunu resmen açıkladı.
GALATASARAY'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ DOMENEC TORRENT OLDU!
Domenec Torrent'i detaylı araştırdım, Galatasaray için uygun olacağını düşündüm. Kuvvetli bir kişilik, geçmişi başarılı. Domenec Torrent'in Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum.