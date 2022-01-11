Trabzonspor’u durdurmak zor

Abdullah Avcı’nın görüşlerine de yer verilen haberde, “Bir de stoper alırsa Trabzonspor’u Süper Lig’de durduramazlar” denildi
Trabzonspor'un başarısı yurt dışında da dikkat çekiyor. Almanya'nın ünlü spor dergisi Kicker, bordo-mavililerin başarısını işledi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın "Henüz oynanmamış 18maç daha var. Ancak tüm şehrin yıllardır istediğikadar ben de şampiyonluğu istiyorum. Herşey bizim elimizde" şeklindeki görüşlerine de yer verilen haberde, Trabzonspor'un tek rakibinin 10 puan gerisindeki İttifak Holdinrg Konyaspor olduğu vurgulandı.
STOPER ARIYOR
Kicker ayrıca defansın önemli ismi Edgar'ın sakatlanıp sezonu kapattığı ve onun yerine şartları ve kulübün çıkarlarına uygun bir stoper arandığını ifade etti. Edin Visca'dansonra stoper transferininde gerçekleşmesihalinde Süper Lig'de Trabzonspor'un zor durdurulacağı da haberde vurgulandı.
YENİ ADAYBOYATA YERLİ stoperler Kaan Ayhan ve Ömer Toprak'ın kulüpleriyle mesafe kat edemeyen Trabzonspor, ibreyi yabancı oyunculara çevirmişti. Bordo-mavililer, Carlos Salcedo ve Samuel Gigot'un ardından bir isim için daha nabız yoklandı. 31 yaşındakiBelçikalı stoper DedryckBoyata'nın kulübü HerthaBerlin'le temas kuruldu. Ancak şartlarının yüksek olduğu gerekçesiyle beklemeye geçildi.