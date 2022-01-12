Bakesetas 90 günlük hasreti bitirmek istiyor

90 GÜNDÜR GOLE HASRET

Bu sezon forma giydiği 17 maçta 7 gol ve 4 asist yapan Yunan oyuncu 90 gündür rakip fileleri havalandıramadı. Son olarak bordo-mavililerin sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta biri firikik olmak üzere 2 gol atan Yunan oyuncu 10 Ekim 2021'den beri golle buluşamadı.