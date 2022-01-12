Beşiktaş’ta yönetimden Ljajic’e rest

Beşiktaş'ın yollarını ayırmak için sözleşme fesih görüşmeleri yaptığı Adem Ljajic, sezon sonuna kadar olan 1.7 milyon Euro'luk alacağını istedi. Başakşehir'in gündeminde olan 30 yaşındaki oyuncuya "Başka bir yere gitmek istiyorsan parayı bırakacaksın. Yoksa keyfin bilir, biz hem paranı ödeyip hem de seni başka bir yere gönderecek değiliz" yanıtı verildi.

ERSİN 40 YILDIZ ADAYI ARASINDA

Siyah-beyazlıların 21 yaşındaki kalecisi, UEFA tarafından bu yıl çıkış yapabilecek genç oyuncular arasında gösterildi. Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu, birçok kulübün transfer listesine girerken yönetim, oyuncunun sezon sonu gitmesi halinde takviye yapmayı düşünmüyor. Yola Mert Günok, Emre Bilgin ve Göktuğ Baytekin ile devam edilecek. Bu arada Ersin, UEFA'nın belirlediği 2022'de yıldız olabilecek potansiyele sahip 21 yaş altı 40 futbolcu listesine dahil edildi. Listede Türkiye'den başka bir oyuncu yer almadı.

GHEZZAL VE PJANİC'İN TESTİ NEGATİF

Beşiktaş'ta Süper Kupa finali öncesi KOVİD-19'a yakalanan Rachid Ghezzal ile maçta forma giyen ancak İstanbul'a dönüşte testi pozitif çıkan Miralem Pjanic'ten güzel haber geldi. İki oyuncunun son testlerinin negatif olduğu açıklandı. Ghezzal ve Pjanic, 1-2 gün içerisinde takımla çalışmalara başlayacak.