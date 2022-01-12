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Giriş Tarihi: 12.1.2022 21:17 Son Güncelleme: 12.1.2022 21:24

Domenec Torrent, Galatasaray'da çift idmanla başladı!

DHA
Domenec Torrent, Galatasaray’da çift idmanla başladı!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yeni teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde bugün sabah ve akşam yaptığı antrenmanlarla devam etti.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sabah antrenmanı öncesi tesisleri gezdi. Başkan Burak Elmas da tesislerde Torrent ile bir araya geldi. Domenec Torrent'in futbolcularla yaptığı kısa toplantının ardından Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve top kapma çalışması yapıldı. Sabah antrenmanında dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

Akşam 17:00'de başlayan alt sahadaki antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada hücum organizasyonları üzerinde duruldu. İzolasyon süreci devam eden Taylan Antalyalı ile milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed, antrenmanlarda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

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Domenec Torrent, Galatasaray'da çift idmanla başladı!
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