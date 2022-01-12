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Giriş Tarihi: 12.1.2022

En yüksek limit Fenerbahçe’nin

En yüksek limit Fenerbahçe’nin

Kulüplerin 2. transfer dönemi harcama limitleri belirlendi. %25 sapma ile birlikte en yüksek limite sahip takım 667 milyon 775 bin 177 TL’yle Fenerbahçe oldu

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2021-2022 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi. Buna göre yüzde 25 sapma ile birlikte en yüksek takım harcama limitine sahip takım 667 milyon 775 bin 177 TL'yle Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlileri, 662 milyon 69 bin 594 TL ile Galatasaray ve 552 milyon 298 bin 683 TL tutarla Beşiktaş takip etti. Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'un takım harcama limiti 387 milyon 60 bin 950 TL. En az limite sahip kulüp ise 117 milyon 659 bin 953 bin TL ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor.

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En yüksek limit Fenerbahçe’nin
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