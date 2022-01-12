En yüksek limit Fenerbahçe’nin

Kulüplerin 2. transfer dönemi harcama limitleri belirlendi. %25 sapma ile birlikte en yüksek limite sahip takım 667 milyon 775 bin 177 TL’yle Fenerbahçe oldu
TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2021-2022 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi. Buna göre yüzde 25 sapma ile birlikte en yüksek takım harcama limitine sahip takım 667 milyon 775 bin 177 TL'yle Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlileri, 662milyon 69 bin 594 TLile Galatasaray ve 552milyon 298 bin 683 TLtutarla Beşiktaş takipetti. Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'un takım harcama limiti 387 milyon 60 bin 950 TL. Enaz limite sahip kulüp ise117 milyon 659 bin 953bin TL ile Öznur KabloYeni Malatyaspor.