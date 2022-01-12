Fatih Terim'den flaş ayrılık sözleri! "Yarı yolda bırakıldım"

MESAJ VAR UĞURLAMAYA GELEN YOK

Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesaplarından her sabah yaptığı 'Günaydın' paylaşımı yerine Fatih Terim'in fotoğrafını paylaştı ve "G.Saray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Terim" dedi.

Ancak Terim'i uğurlamaya bir tek yönetici bile gelmedi.