Fatih Terim'den flaş ayrılık sözleri! "Yarı yolda bırakıldım"

Galatasaray'a sezon başında 3 yıllık imza atmasına rağmen önceki gün görevine son verilen ve 4. kez sarı-kırmızılılara veda etmek zorunda kalan Fatih Terim, eşyalarını toplamak için dün Florya'daydı.
Kızı ve eşi ile birlikte tesislere gelen tecrübeli teknik adam, yaklaşık yarım saat içeride kalırken, personel ve futbolcularıyla da vedalaştı.
Yaşanan ayrılık sürecini futbolcularına anlatırken zaman zaman öfkelenen zaman zaman da duygusallaşan Terim'in şunları söylediği öğrenildi: "Hepinize inandım ama farklı gelişmeler oldu. Yarı yolda bırakıldım. Ben olmayabilirim ama siz Galatasaray arması için devam edeceksiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız. Benim hakkım varsa helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin."
TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI
Terim'in saat 14.00'te Florya'ya geleceğini öğrenen farklı yaş gruplarından 100 kadar taraftar tesislerin önünde tezahüratlarla hocalarını bekledi.
Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler, Başkan Burak Elmas'a da tezahüratlarla tepki gösterdi. Fatih Terim kendisini bekleyen taraftara kayıtsız kalmadı. Aracından inerek onları selamladı.
MESAJ VAR UĞURLAMAYA GELEN YOK
Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesaplarından her sabah yaptığı 'Günaydın' paylaşımı yerine Fatih Terim'in fotoğrafını paylaştı ve "G.Saray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Terim" dedi.
Ancak Terim'i uğurlamaya bir tek yönetici bile gelmedi.