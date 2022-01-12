Göztepe’de Burekovic ve Mihojevic’e yol göründü

Sakatlığından dolayı bu sezon 1 dakika bile forma giyemeyen stoper Mihojevic'le de uzlaşmak isteyen kurmayların en kısa zamanda iki futbolcuyla vedalaşacağı kaydedildi. Geçen sezon Macaristan'ın Ujpist takımında kadroya katılan 26 yaşındaki Burekovic, ilk yılında 20 maçta sarı-kırmızılı formayı terletti. Genelde mevkidaşı Berkan Emir'in yedeği olan Boşnak oyuncu bu sezon ise sadece 9 maçta forma giydi. Marko Mihojevic de geçen sezon Almanya'nın Erzgebirge Aue ekibinden transfer edildi. Göztepe'de 2020-2021'de 20 müsabakaya çıkıp 2 gol atan 25 yaşındaki Mihojevic ardından çapraz bağlarından sakatlanıp operasyon geçirdi. Henüz tedavisi tamamlanmayan Mihojevic bu sezon 1 dakika bile süre alamadı.