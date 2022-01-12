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Giriş Tarihi: 12.1.2022 11:46

Göztepe'de Burekovic ve Mihojevic'e yol göründü

DHA
Göztepe’de Burekovic ve Mihojevic’e yol göründü

Spor Toto Süper Lig'de cuma günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, Boşnak futbolcuları Dzenan Burekovic ve Marko Mihojevic ile yol ayrımına geldi.

Dış transferde kaleci Kenan Piric, sol bek Francois Moubandje ve orta saha Oussama Tannane ile sözleşme imzalayıp, golcüsü Brown Ideye ve Macar file bekçisi Balazs Megyeri ile vedalaşan sarı-kırmızılılarda, Dzenan Burekovic ve Marko Mihojevic'in de gözden çıkarıldığı bildirildi. Defansın soluna Moubandje'nin transfer edilmesi nedeniyle yönetimin aynı bölgede oynayan Burekovic'le masaya oturmayı planladığı ve oyuncuyla karşılıklı anlaşmanın yollarını arayacağı ifade edildi.

Sakatlığından dolayı bu sezon 1 dakika bile forma giyemeyen stoper Mihojevic'le de uzlaşmak isteyen kurmayların en kısa zamanda iki futbolcuyla vedalaşacağı kaydedildi. Geçen sezon Macaristan'ın Ujpist takımında kadroya katılan 26 yaşındaki Burekovic, ilk yılında 20 maçta sarı-kırmızılı formayı terletti. Genelde mevkidaşı Berkan Emir'in yedeği olan Boşnak oyuncu bu sezon ise sadece 9 maçta forma giydi. Marko Mihojevic de geçen sezon Almanya'nın Erzgebirge Aue ekibinden transfer edildi. Göztepe'de 2020-2021'de 20 müsabakaya çıkıp 2 gol atan 25 yaşındaki Mihojevic ardından çapraz bağlarından sakatlanıp operasyon geçirdi. Henüz tedavisi tamamlanmayan Mihojevic bu sezon 1 dakika bile süre alamadı.

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Göztepe'de Burekovic ve Mihojevic'e yol göründü
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