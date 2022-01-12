Önce Jesus, sonra Löw

İlk hedef Portekizli Jorge Jesus. Ancak anlaşma sağlanamazsa rota Löw’e kırılacak. Son seçenek ise Roger Schmidt
Adana Demirspor maçı öncesi teknik direktör konusunda gaza basacaklarını ifade eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, işi bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarılacivertlilerinilk hedefi,Benfica'dan ayrılanJorge Jesus... Ali Koç'un, oynattığı hücum futbolu ile bilinen tecrübeli teknik adamla görüşmek için Portekiz'e gitmesi bekleniyor. Kurulan ilk temasta yıllık 4 milyonEuro istediği ileri sürülen Jesus'la anlaşma sağlanmaması halinde Fenerbahçe'de rota yeniden Joachim Löw ve Roger Schmidt'e dönecek. Ancak iki teknik direktörün de sezon ortasında takım çalıştırmaya sıcak bakmaması işi zorlaştırıyor. Hiçbir isim ikna edilmezse Löw ile sezon sonu için söz kesilecek ve durum resmen açıklanacak. Takımı mayısakadar taşıyacak isim isebüyük ihtimalle İsmailKartal olacak. Kartal'ın sezon sonunda da Löw'ün ekibine katılması, Fenerbahçe'nin temel isteği. Ancakİsmail Kartalile bu aşamadaherhangibirgörüşmeyapılmadı.
KİM MİN-JAE GİTMEK İSTİYOR!
F.Bahçe'nin sezon başında transfer ettiği stoper Kim Min-Jae ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Güney Koreli gazeteci Jason Hanshin Lee, 25 yaşındaki stoperin, teknik direktör belirsizliği nedeniyle endişeli olduğunu yazdı. Kim'in,kendisine teklif gelmesihalinde takımdanayrılmayıdüşündüğüaktarıldı.
JORGE JESUS KİMDİR?
24 Temmuz 1954 doğumlu Jesus, 17 farklı takımı çalıştırdı. Görev aldığı her ülkede en az bir kupa kazandı. En büyük başarısı ise 2018-19 sezonunda çalıştırdığı Flamengo ile ulaştığı Copa Libertadores zaferi.
VAZGEÇEN VARSAYOLLARI AYIRALIM! F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, dün takımı ziyaret etti. Samandıra'da futbolcular ve teknik ekiple konuşan Koç, "Bu duruma birlikte geldik, F.Bahçe'yi buradan çıkaracak olan da bizleriz. Bireysel olarak üstdüzey oyuncularsınız ancak takımolamadık. Kimsenin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Eğerburadaysanız vazgeçme, bırakma,boş verme lüksünüz yok. Vazgeçen varsa hemen söylesin, yollarımızı ayıralım" dedi.