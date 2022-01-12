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Giriş Tarihi: 12.1.2022 14:32

Konyaspor'un erteleme talebine Başakşehir'den yeşil ışık

AA
Konyaspor’un erteleme talebine Başakşehir’den yeşil ışık

Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık, dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Spor dünyasını yasa boğan ölüm haberinin ardından Konyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Başakşehir müsabakasının ertelenmesi için TFF'ye başvurmuştu. Başakşehir'den Konyaspor'a olumlu yanıt geldi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, futbolcusu Ahmet Çalık'ın vefatıyla sarsılan İttifak Holding Konyaspor'un turuncu-lacivertli takımla 15 Ocak Cumartesi günü yapacağı maçın ertelenmesi yönündeki talebine olumlu bakıldığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü konuk edeceğimiz İttifak Holding Konyaspor, futbolcusu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna maçın ertelenmesi talebinde bulunmuş, bu talep de tarafımızca uygun karşılanmıştır." denildi.

Konuyla ilgili son kararın federasyon tarafından verileceği kaydedilerek, "Bu vesileyle Konyaspor camiasına bir kez daha baş sağlığı ve sabır diliyor, acılarını paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Konyaspor'un erteleme talebine Başakşehir'den yeşil ışık
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