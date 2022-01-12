Konyaspor’un erteleme talebine Başakşehir’den yeşil ışık

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü konuk edeceğimiz İttifak Holding Konyaspor, futbolcusu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna maçın ertelenmesi talebinde bulunmuş, bu talep de tarafımızca uygun karşılanmıştır." denildi.

Konuyla ilgili son kararın federasyon tarafından verileceği kaydedilerek, "Bu vesileyle Konyaspor camiasına bir kez daha baş sağlığı ve sabır diliyor, acılarını paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.