Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Metin Öztürk'ten Burak Elmas'a seçim cevabı!
Giriş Tarihi: 12.1.2022 12:51 Son Güncelleme: 12.1.2022 13:23

Metin Öztürk'ten Burak Elmas'a seçim cevabı!

İHA
Metin Öztürk’ten Burak Elmas’a seçim cevabı!

Galatasaray eski başkan adaylarından Metin Öztürk, Burak Elmas'ın bazı adayların seçime hazırlandıklarıyla ilgili açıklamasına cevap verdi! Öztürk, "Burak Başkan, başarısızlığını kamufle etmek için şimdi de bizi kullanmasın. Biz de diğer aday da bir seçim çalışması içinde değiliz." dedi.

Galatasaray eski başkan adaylarından Metin Öztürk, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın bazı adayların seçime hazırlandıklarıyla ilgili açıklamasına cevap vererek, "Biz de diğer aday da bir seçim çalışması içinde değiliz" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'in dün yaptığı basın toplantısında 'seçimden çıkan bazı adayların yeni seçime hazırlandıklarını biliyoruz' açıklamasına Elmas ile birlikte seçimde yarışan Metin Öztürk cevap verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztürk, "Burak Başkan, başarısızlığını kamufle etmek için şimdi de bizi kullanmasın. Biz de diğer aday da bir seçim çalışması içinde değiliz" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin ile pozları ilgi odağı oldu!
Fransız askısıyla gülüşünü kaybetti! Genç kızın hayatı karardı
SON DAKİKA | Döviz kurları ve altın için peş peşe yeni adımlar! Merkez Bankası ve Bakanlık duyurdu
SON DAKİKA: TURKOVAC Faz-3 sonuçları canlı yayında açıklandı: Etkinliği en az...
HDP'li Semra Güzel'in sevgilisinin şehit ettiği Mücahid'in babası konuştu: Benim vekilim olamaz
SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Görgü tanıklarından çarpıcı sözler: Beni geçer geçmez...
Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent'i Pep Guardiola anlattı! "Kopyala yapıştır..."
Bağcılar'da halk ekmek servisi gecikti, vatandaş tepki gösterdi! 100 metreden fazla kuyruk oluştu
Fatih Terim'den flaş ayrılık sözleri! "Yarı yolda bırakıldım"
SON DAKİKA HABERİ: HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
Metin Öztürk'ten Burak Elmas'a seçim cevabı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA