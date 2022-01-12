Nikah tarihi alacaktı

Konyaspor’un milli futbolcusu, şubatta yapacağı düğün için Ankara’ya tarih almaya gidiyordu. Ancak elim kaza sonucu vefat etti
İttifak Holding Konyaspor forması giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık, dün sabah 09.05'te Ankara'nınGölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Futbolcunun kullandığı araç ıslak olan yolda kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil,şarompole yuvarlandı ve defalarcatakla attı. Aracından fırlayarak metrelercesavrulan Çalık, olay yerinde hayatınıkaybetti. Genç futbolcunun cenazesi, en yakın hastane olan Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne gönderilirken acı gerçek, yakın arkadaşının açıklamalarıyla ortaya çıktı. Şubat ayında düğün yapmayıplanlayan Ahmet, takımın izinli olmasınıfırsat bilip nikah tarihi almak içinAnkara'ya gitmişti.
BABA ÇALIK: BENİ YETİM BIRAKTIN
ACI haber sonrası Çalık'ın ailesi, yakınları ve futbolcu arkadaşları Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne akın etti. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Çalık'ın cenazesi ikindi namazı sonrası Elmadağ ilçesinde toprağa verildi. Genç futbolcunun babası ve dedesi tabut başında gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Ali Çalık, "Beni yetim bıraktın. Nereye baksam onu görüyorum" diyerek bir süre tabuda sarılı bir şekilde ağladı. Ahmet'in tabutuna Türk bayrağının yanı sıra Konyaspor ve Galatasaray formaları da kondu.
PALUTAĞLAYAAĞLAYAUĞURLADI
KONYASPOR Başkanı Fatih Özgökçen, yöneticiler ve teknik direktör İlhan Palut ile futbolcular da son görevde Ahmet'in yanındaydı. Gözyaşlarıyla oyuncusuna veda eden Palut, "Sözün bittiği yerdeyiz. Pırlanta gibibir insandı. Örnek bir gençti" dedi.
FENERBAHÇE MAÇIYLASÜPER LİG'LE TANIŞTI 26 ŞUBAT 1994'TE Ankara Yeni Mahalle'de dünyaya geldi. 2004 yılında 10 yaşındayken G.Birliği altyapısında futbola başladı. 2011 yılında Gençlerbirliği ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2012-13 sezonunda 21 Nisan 2013'te oynanan F.Bahçe karşılaşması ile ligde ilk kez G.Birliği A takım formasını giydi. 2016-17 sezonunda 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle hayalini kurduğu Galatasaray'a transfer oldu. 4 EKİM 2020'DE Konyaspor'a imza attı. 26 KASIM 2021'DE Konyaspor'la sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. A MİLLİ Takım için ilk daveti 17 Kasım 2015'te 21 yaşındayken Fatih Terim'den aldı. A MİLLİ Takım'da toplamda 8 maça çıkıp, 1 de gol kaydetti. G.SARAY'DA 2 Süper Lig şampiyonluğu (2017-18, 2018-19), 1 Türkiye Kupası (2018-19) ve 1 de Süper Kupa (2019-20) kazandı. BU SEZON Konyaspor'la 18 maçta oynadı. Hepsine 11 başladı. Hatay maçında kırmızı kart gördüğü için 81'de çıktı.
TRAFİKTE ÇOK CANI YANDI
Konyaspor, trafik kazalarından çok çekti. 2004'te Konyaspor'da teknik direktör olarak görev yapan Tevfik Lav, aracıyla şarampole yuvarlanarak hayatını kaybederken, 2010 yılında da Norveçli oyuncusu Branimir Poljac'ın kullandığı otomobil, bariyerleri aştıktan sonra takla attı. Kazada boynundan yaralanan Norveçli oyuncu, felç kaldı.
KONYASPOR ERTELEME İSTEDİ
İTTIFAKHolding Konyaspor, Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın ertelenmesi için Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Konyaspor'un Ahmet'in giydiği6 numaralı formayı emekliyeayırma düşüncesi olduğu öğrenildi. Bu arada genç futbolcunun isminin statta ya da tesislerde yaşatılması düşünülüyor.