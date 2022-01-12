Son dakika: TFF, Başakşehir-Konyaspor maçının ertelendiğini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15 Ocak Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

Müsabakanın yapılacağı tarihin daha sonra açıklanacağı bildirildi. Açıklamada, "Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı. Konyaspor Kulübü, Ahmet Çalık'ın vefatının ardından dün bu maçın ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.

KONYA, AHMET ÇALIK'A AĞLIYOR

Trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın fotoğrafı, Konya'da kent merkezindeki kara yollarında bulunan akıllı tabelalara yansıtıldı. Konya Büyükşehir Belediyesinin şehir içi yollardaki elektronik bilgilendirme ekranlarında Ahmet Çalık'ın fotoğrafına yer verildi.

Ekranlarda Çalık'ın fotoğrafı ve adıyla beraber "Rahmet ve dua ile" mesajı yer aldı. Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, dün sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrilmişti. Futbol kariyerini İttifak Holding Konyaspor'da sürdüren milli futbolcu, 27 yaşında hayatını kaybetmişti.