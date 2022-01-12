Son dakika: Galatasaray’ın yeni hocası Domenec Torrent ilk idmana çıktı

Son dakika... Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası yeni dönem resmen başladı. Deneyimli hoca ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı yönetim, takımı Domenec Torrent'e emanet etti.

Terim'in yardımcısı olması için görüşülen İspanyol teknik adam, Terim'in ayrılığı sonrası takımın yeni hocası oldu. Dün İstanbul'a gelen Torrent, bugün futbolcularla tanıştıktan sonra ilk antrenmana çıktı.

Torrent'in idmana çıkmasıyla birlikte Galatasaray'da yeni dönem başladı. Domenec Torrent ve Başkan Burak Elmas, Florya'da futbolcularla da bir araya geldi.