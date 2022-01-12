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Giriş Tarihi: 12.1.2022 14:46 Son Güncelleme: 12.1.2022 15:05

Son dakika: Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent ilk idmana çıktı

Son dakika: Galatasaray’ın yeni hocası Domenec Torrent ilk idmana çıktı

Son dakika... Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olan Domenec Torrent, futbolcularla tanıştıktan sonra ilk kez antrenmana çıktı. Sarı-kırmızılı kulüpte Torrent dönemi resmen başladı.

Son dakika... Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası yeni dönem resmen başladı. Deneyimli hoca ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı yönetim, takımı Domenec Torrent'e emanet etti.

Terim'in yardımcısı olması için görüşülen İspanyol teknik adam, Terim'in ayrılığı sonrası takımın yeni hocası oldu. Dün İstanbul'a gelen Torrent, bugün futbolcularla tanıştıktan sonra ilk antrenmana çıktı.

Torrent'in idmana çıkmasıyla birlikte Galatasaray'da yeni dönem başladı. Domenec Torrent ve Başkan Burak Elmas, Florya'da futbolcularla da bir araya geldi.

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