Üret-sat-kazan

Yüksek maliyetli futbolcuları kadroya dahil etmek yerine öz kaynaklardan daha fazla yararlanmayı hedefleyen Beşiktaş, yetenekli gençleri parlatıp Avrupa’ya gönderecek. Böylece kulüp, ekonomik açıdan da rahatlamış olacak
Beşiktaş'ta son 2.5 yılda Ersin Destanoğlu ve RıdvanYılmaz ile başlayan altyapı atılımı, Serdar Saatçı, BerkayVardar ve Emirhan İlkhan ile devam ediyor. Gelecek sezon için kadrodaki oyuncu sayısını 21-22 arasına çekmeyi planlayan yönetim, aynı zamanda A takımdaki genç sayısını artırma peşinde. Bu noktada teknik sorumlu ÖnderKaraveli'ye büyük iş düşecek.
ÖNCE KADRO DIŞI BIRAKILANLAR GİDECEK
Devre arası kadro dışı kalan futbolcularıgöndermeden transfer yapmayı düşünmeyenBaşkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, gençleride alternatif olarak görüyor. Borcu heryıl artan, kadro maliyetleri durmadan yükselensiyah-beyazlılar, kendi içerisinden çıkardığıcevherleri işleyerek yoluna devamedecek. Hem üretip hem de satma amacındakiBeşiktaş, böylece ekonomik sıkıntılarıda aşmanın hesaplarını yapıyor.
ERSİN 40 YILDIZ ADAYI ARASINDA
Siyah-beyazlıların 21 yaşındaki kalecisi, UEFA tarafından bu yıl çıkış yapabilecek genç oyuncular arasında gösterildi Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu, birçok kulübün transfer listesine girerken yönetim, oyuncunun sezon sonu gitmesi halinde takviye yapmayı düşünmüyor. Yola MertGünok, Emre Bilgin veGöktuğ Baytekin ile devam edilecek. Bu arada Ersin, UEFA'nın belirlediği 2022'de yıldız olabilecek potansiyele sahip 21 yaş altı 40 futbolcu listesine dahil edildi. Listede Türkiye'den başka bir oyuncu yer almadı.
GHEZZAL VE PJANİC'İN TESTİ NEGATİF
BEŞİKTAŞ'TA Süper Kupa finali öncesi KOVİD-19'a yakalanan Rachid Ghezzal ile maçta forma giyen ancak İstanbul'a dönüşte testi pozitif çıkan Miralem Pjanic'ten güzel haber geldi. İki oyuncunun son testlerinin negatif olduğu açıklandı. Ghezzal ve Pjanic, 1-2 gün içerisinde takımla çalışmalara başlayacak.