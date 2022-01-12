Vazgeçen varsa yolları ayıralım!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Adana Demirspor yenilgisinin ardından dün takımı ziyaret etti. Samandıra'da Can Bartu Tesisleri'nde futbolcular ve teknik ekibe bir konuşma yapan Başkan Koç, "Bu olumsuz duruma birlikte geldik,Fenerbahçe'yi buradan çıkaracakolan da bizleriz. Bireysel olarak hepiniz üst düzey oyuncularsınız ancak ne yazıkki takım olamadık. Kimsenin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Eğer buradaysanızvazgeçme, bırakma, boş vermelüksünüz yok. Eğer vazgeçen varsahemen söylesin, yollarımızı ayıralım. Burada olmak ve bu formayı taşımak istiyorsanız gereken sorumluluğu alıp durumun ciddiyetinin farkında olduğunuzu gösterin" ifadelerini kullandı. Ayrıca deneyimli ve gelecek vadeden isimlerin bu takımda olduğunu belirten Koç, herkesin birbirine destek vermesini istedi.