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Giriş Tarihi: 12.1.2022

Vazgeçen varsa yolları ayıralım!

Vazgeçen varsa yolları ayıralım!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Adana Demirspor yenilgisinin ardından dün takımı ziyaret etti. Samandıra'da Can Bartu Tesisleri'nde futbolcular ve teknik ekibe bir konuşma yapan Başkan Koç, "Bu olumsuz duruma birlikte geldik, Fenerbahçe'yi buradan çıkaracak olan da bizleriz. Bireysel olarak hepiniz üst düzey oyuncularsınız ancak ne yazık ki takım olamadık. Kimsenin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Eğer buradaysanız vazgeçme, bırakma, boş verme lüksünüz yok. Eğer vazgeçen varsa hemen söylesin, yollarımızı ayıralım. Burada olmak ve bu formayı taşımak istiyorsanız gereken sorumluluğu alıp durumun ciddiyetinin farkında olduğunuzu gösterin" ifadelerini kullandı. Ayrıca deneyimli ve gelecek vadeden isimlerin bu takımda olduğunu belirten Koç, herkesin birbirine destek vermesini istedi.

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Vazgeçen varsa yolları ayıralım!
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