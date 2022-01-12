Florya’da futbolcularıyla vedalaşan Fatih Terim, “Yarı yolda bırakıldım. Ben olmayabilirim ama siz G.Saray arması için devam edeceksiniz” dedi
Galatasaray'a sezon başında 3 yıllıkimza atmasına rağmen öncekigün görevine son verilen ve 4.kez sarı-kırmızılılara veda etmek zorundakalan Fatih Terim, eşyalarını toplamakiçin dün Florya'daydı. Kızı ve eşi ilebirlikte tesislere gelen tecrübeli teknikadam, yaklaşık yarım saat içeride kalırken,personelve futbolcularıylada vedalaştı.Yaşananayrılık sürecinifutbolcularınaanlatırkenzaman zamanöfkelenenzaman zamanda duygusallaşan Terim'in şunları söylediğiöğrenildi: "Hepinize inandımama farklı gelişmeler oldu. Yarı yoldabırakıldım. Ben olmayabilirim ama sizGalatasaray arması için devam edeceksiniz.Elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız.Benim hakkım varsa helalolsun. Sizler de hakkınızı helal edin."
TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI
TERİM'İN saat 14.00'te Florya'ya geleceğini öğrenen farklı yaş gruplarından 100 kadar taraftar tesislerin önünde tezahüratlarla hocalarını bekledi. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler, Başkan Burak Elmas'a da tezahüratlarla tepki gösterdi. Fatih Terim kendisini bekleyen taraftara kayıtsız kalmadı. Aracından inerek onları selamladı.
MESAJ VAR UĞURLAMAYA GELEN YOK
Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesaplarından her sabah yaptığı 'Günaydın' paylaşımı yerine Fatih Terim'in fotoğrafını paylaştı ve ''G.Saray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Terim'' dedi. Ancak Terim'i uğurlamaya bir tek yönetici bile gelmedi.