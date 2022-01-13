Afrika Uluslar Kupası’nda Vincent Aboubakar fırtınası!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kamerun'un ev sahipliği yaptığı turnuvada, birbirinden heyecanlı maçlar futbolseverleri bekliyor.
Turnuvanın ev sahibi Kamerun'da forma giyen eski Beşiktaşlı oyuncu Vincent Aboubakar, Afrika Kupası'ndaki 2 maçta gösterdiği performansla yıldızlaştı.
Kamerun'un, Afrika Uluslar Kupası A Grubu ikinci maçında Etiyopya'yı 4-1 yendiği maçta 2 gol birden kaydeden Aboubakar, ülkesinin son 16 turuna kalmasında büyük pay sahibi oldu.
Turnuvada ikinci maçına çıkan Aboubakar, 4 gole şimdiden ulaştı.