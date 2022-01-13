Afrika Uluslar Kupası’nda Vincent Aboubakar fırtınası!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kamerun'un ev sahipliği yaptığı turnuvada, birbirinden heyecanlı maçlar futbolseverleri bekliyor.