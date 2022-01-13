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Giriş Tarihi: 13.1.2022 21:24

Afrika Uluslar Kupası'nda Vincent Aboubakar fırtınası!

Afrika Uluslar Kupası’nda Vincent Aboubakar fırtınası!

Kamerun'un ev sahipliği yaptığı Afrika Uluslar Kupası'nda futbol heyecanı sürüyor. Süper Lig'den tanıdığımız birçok oyuncunun mücadele ettiği turnuvaya damga vuran isim, Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar oldu. Kamerun'un yıldız golcüsü Aboubakar, milli takımında gösterdiği performansla adeta yıldızlaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kamerun'un ev sahipliği yaptığı turnuvada, birbirinden heyecanlı maçlar futbolseverleri bekliyor.

Turnuvanın ev sahibi Kamerun'da forma giyen eski Beşiktaşlı oyuncu Vincent Aboubakar, Afrika Kupası'ndaki 2 maçta gösterdiği performansla yıldızlaştı.

Kamerun'un, Afrika Uluslar Kupası A Grubu ikinci maçında Etiyopya'yı 4-1 yendiği maçta 2 gol birden kaydeden Aboubakar, ülkesinin son 16 turuna kalmasında büyük pay sahibi oldu.

Turnuvada ikinci maçına çıkan Aboubakar, 4 gole şimdiden ulaştı.

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Afrika Uluslar Kupası'nda Vincent Aboubakar fırtınası!
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