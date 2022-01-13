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Giriş Tarihi: 13.1.2022

Farklı kulvarda!

UĞUR ÇEM
Farklı kulvarda!

Ligi bu sezon domine eden Trabzonspor, beklenen-ulaşılan puan ortalamasında Avrupa’nın en pozitif fark (+0,92) oluşturan ikinci ekibi olurken, Fenerbahçe, G.Saray ve Beşiktaş ekside kaldı

Süper Lig'de takipçilerine çift haneli fark atan lider Trabzonspor, istatistiklerde de açık ara önde. InStat verilerinin topa sahip olma, kaleye atılan şutların sayısı ve mesafesini içeren istatistiksel bir modele göre belirlediği beklenen ve elde edilen puan karşılaştırmasında bordo-mavililer, Avrupa'nın en verimli takımları arasına adını yazdırdı. CİES'in (Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi) ortaya koyduğu listede Trabzonspor, bu sezon 49 puan toplayarak maç başı 2.45 puan ortalaması yakalarken, beklenilen puan ortalaması ise 1.53'dü. Fırtına, +0.92 puan farkıyla Avrupa'nın 32 liginden 512 takım içerisinde en pozitif fark yaratan ikinci ekip olmayı başardı.

ROMANYA'DAN CLUJ ZİRVEDE
Karadeniz ekibi bu performansıyla sadece Romanya temsilcisi Cluj'un gerisinde kaldı. Cluj, aradaki puan ortalaması farkında +0.96 değeriyle ilk sırada yer aldı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ise en negatif takımlar arasında kaldı. Kanarya, puan ortalamasında -0.20 farkla 391, Aslan ise -0.28 ile 481'inci oldu. Beşiktaş da -0.35 ile 467. basamakta kaldı.
Djaniny'den iyi haber var
YEŞİL Burun Adaları Milli Takım kampında sakatlanan Djaniny Semedo'dan, Trabzonspor'a müjdeli haber geldi. 30 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi veren kulüp doktoru Hakan Çelik, Djaniny'nin sol alt adalesindeki ödem ile kanamanın azaldığını ve tedavinin sürdüğünü ifade etti.

BİR GÖRÜŞ
ÖMER ÜRÜNDÜL
Trabzonspor her şeyden önce inandığı teknik direktör Abdullah Avcı ile çalışmaya başladı. Avcı geçen sezon takımı, ortamı iyce tanıdı. Bu sezon başı da eldeki kadroyu nokta transferlerle daha güçlü hale getirdiler. Bu şekilde oyunun iki yönünü oynatabilmek Avcı için daha kolay oldu. Her türlü oyun düzenine uyacak bir kadro var elinde. Ben sezon başı 1 numaralı şampiyonluk adayım Trabzonspor demiştim. Bunun da 1. nedeni Trabzonspor'un iyi bir kadro kurması, ikincisi de İstanbul'un Üç Büyükleri'nin Avrupa ile ligi beraber götürecek fizik yapısından çok geride olmasıydı. Trabzonspor da tek kulvarda oynuyordu. Zaten 14. haftadaki yazımın sonunda da "Ben matematiksel hesaptan anlamam ama Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutluyorum" demiştim.

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