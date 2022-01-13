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Giriş Tarihi: 13.1.2022 09:57

Fenerbahçe'de dikkat çeken detay! Bunu başaran son hoca İsmail Kartal...

Fenerbahçe’de dikkat çeken detay! Bunu başaran son hoca İsmail Kartal...

Vitor Pereira ile yollarını ayırdıktan sonra teknik adam arayışlarına başlayan Fenerbahçe; Löw, Bilic, Jesus gibi deneyimli teknik adamlarla görüştü. Ancak bu isimlerin devre arasında takım devralmak istememesinden dolayı sarı-laciverlilerin tercihi İsmail Kartal oldu. Kartal'la ilgili ilginç bir detay dikkat çekti.

İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye kupa kazandıran son teknik direktör unvanının sahibi... Sarı-lacivertliler, 2014-15'te Galatasaray'ı penaltılarla 3-2 yenip Süper Kupa şampiyonu olurken takımın başında İsmail Kartal vardı.

2010-2014 arası sarı-lacivertli takımda antrenörlük yapan Kartal, Löw, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcılıklarını üstlendi.

İsmail Kartal'lı Fenerbahçe, 2014-15 sezonunu 34 maçta 22 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyetle 77 puanlı Galatasaray'ın ardından 74 puanla ikinci sırada tamamladı. Takımı 60 gol attı kalesinde 29 gol gördü.

Kartal Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra sırasıyla Eskişehir, G.Antep, A.Gücü, Rize, Konya ve son olarak da Erzurum'u çalıştırdı. 28 Mart 2021'den bu yana boşta.

DERBİ CANAVARI

İsmail Kartal, 2014-15 sezonunda G.Saray ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlardan 9 puan çıkarmıştı. İlk derbisinde G.Saray'a 2-1 yenilen teknik adam, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0, evinde 1-0 mağlup etmiş, G.Saray'dan rövanşı da 1-0'la almıştı.

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Fenerbahçe'de dikkat çeken detay! Bunu başaran son hoca İsmail Kartal...
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