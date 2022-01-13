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Giriş Tarihi: 13.1.2022 18:03 Son Güncelleme: 13.1.2022 18:19

Galatasaray'a yazılan Cedric Bakambu'nun yeni takımı belli oldu! Fatih Terim istemişti...

Galatasaray’a yazılan Cedric Bakambu’nun yeni takımı belli oldu! Fatih Terim istemişti...

Son günlerde çalkantılı günler yaşayan Galatasaray, Fatih Terim'in görevine son vererek Domenec Torrent ile yola devam etme kararı aldı. Terim döneminde adı Galatasaray ile anılan golcü oyuncu Cedric Bakambu'nun yeni takımı belli oldu.

Son günlerde oldukça hareketli günler geçiren Galatasaray, deneyimli teknik adam Fatih Terim'le yollarını ayırarak yoluna Domenec Torrent ile devam etme kararı aldı.

Burak Elmas yönetimi ve Fatih Terim arasında yaşanan kriz, Terim'in görevden alınmasıyla son buldu.

Galatasaray'da bu karara taraftarın yoğun tepkisi olsa da Burak Elmas, sezon başında planlanan projenin devam edeceğini açıkladı.

Öte yandan transfer döneminde adı Galatasaray ile sıkça geçen golcü oyuncu Cedric Bakambu'nun yeni adresi belli oldu.

Fatih Terim'in özellikle istediği isimlerden birisi olduğu söylenen Bakambu için Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya da girişimlerde bulunmuştu.

Son olarak Çin ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da forma giyen Bakambu, sözleşmesinin bitmesinin ardından 1 Ocak'ta takımdan ayrılmıştı.

Takımından ayrılmasıyla birlikte birçok kulübün takip ettiği golcü oyuncu için Marsilya, 2024 yılına sözleşme imzaladı.

4 yıl Beijing Guoan forması giyen 30 yaşındaki oyuncu, 87 maçta sahaya çıkarken 58 gol ve 21 asist kaydetti.

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Galatasaray'a yazılan Cedric Bakambu'nun yeni takımı belli oldu! Fatih Terim istemişti...
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