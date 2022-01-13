Galatasaray’a yazılan Cedric Bakambu’nun yeni takımı belli oldu! Fatih Terim istemişti...

Son günlerde oldukça hareketli günler geçiren Galatasaray, deneyimli teknik adam Fatih Terim'le yollarını ayırarak yoluna Domenec Torrent ile devam etme kararı aldı.
Galatasaray'da bu karara taraftarın yoğun tepkisi olsa da Burak Elmas, sezon başında planlanan projenin devam edeceğini açıkladı.
Öte yandan transfer döneminde adı Galatasaray ile sıkça geçen golcü oyuncu Cedric Bakambu'nun yeni adresi belli oldu.
Son olarak Çin ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da forma giyen Bakambu, sözleşmesinin bitmesinin ardından 1 Ocak'ta takımdan ayrılmıştı.
Takımından ayrılmasıyla birlikte birçok kulübün takip ettiği golcü oyuncu için Marsilya, 2024 yılına sözleşme imzaladı.
4 yıl Beijing Guoan forması giyen 30 yaşındaki oyuncu, 87 maçta sahaya çıkarken 58 gol ve 21 asist kaydetti.