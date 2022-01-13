Galatasaray’da bir ayrılık daha! Mert Çetin, veda etti...

Galatasaray'da Fatih Terim sonrası adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Kulüpte görev alan birçok kişiyle yolların ayrılmasının ardından 13 yıldır sarı-kırmızılı camiaya hizmet eden Mert Çetin de görevinden ayrıldığını açıkladı.
Galatasaray'a tercüman olarak giren ve yıllar içinde A Takım idari menajerliğine yükselen Mert Çetin kulüpten resmen ayrıldı.
Sarı-kırmızılılardaki 13 yıllık kariyerini noktalayan Mert Çetin, "Bugün Galatasaray camiasına, kültürüne, örf ve adetlerine yakışır bir ayrılık gerçekleştirdik ama buna ayrılık demiyorum çünkü bundan önce de bir taraftardım bundan sonra da aranızda, yanınızda olmaya, takımımızı desteklemeye devam edeceğim." paylaşımını yaptı.