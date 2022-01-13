Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da bir ayrılık daha! Mert Çetin, veda etti...
Giriş Tarihi: 13.1.2022 19:47 Son Güncelleme: 13.1.2022 19:52

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Mert Çetin, veda etti...

Galatasaray’da bir ayrılık daha! Mert Çetin, veda etti...

Galatasaray'da Fatih Terim sonrası çalkantılı süreç devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda ayrılıklar peş peşe geliyor. Kulüpte 2009 yılından bu yana görev yapan A Takım İdari Menajeri Mert Çetin, sosyal medya hesabından görevinden ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray'da Fatih Terim sonrası adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Kulüpte görev alan birçok kişiyle yolların ayrılmasının ardından 13 yıldır sarı-kırmızılı camiaya hizmet eden Mert Çetin de görevinden ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray'a tercüman olarak giren ve yıllar içinde A Takım idari menajerliğine yükselen Mert Çetin kulüpten resmen ayrıldı.

Sarı-kırmızılılardaki 13 yıllık kariyerini noktalayan Mert Çetin, "Bugün Galatasaray camiasına, kültürüne, örf ve adetlerine yakışır bir ayrılık gerçekleştirdik ama buna ayrılık demiyorum çünkü bundan önce de bir taraftardım bundan sonra da aranızda, yanınızda olmaya, takımımızı desteklemeye devam edeceğim." paylaşımını yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı oldu! Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu!
Son dakika: Bakan Koca detayları duyurdu! Karantina ve PCR testinde yeni dönem
SON DAKİKA: Avukat Dilara Yıldız'dan acı vasiyet! Kan donduran cinayetten aylar önce...
Son dakika: Fatih Terim'den bomba açıklamalar: "Onlar beni sırtımdan vurdu"
SON DAKİKA | Otomobil için yeni ÖTV düzenlemesi geldi! ÖTV matrahı kararıyla oranlar değişti: Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye’nin en uzun bacaklı mankeniydi... Yağmur Ayaz: Sadece zengin sevgilisi olanlar podyuma çıkıyor
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekile toz kondurmadı! Yine hükümeti suçladı...
Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin ile pozları ilgi odağı oldu!
Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı
Son dakika: Ahmet Çalık'ın ölümünde çarpıcı iddia... Yollardaki bu tehlikeye dikkat!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Mert Çetin, veda etti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA