Galatasaray’da bir ayrılık daha! Mert Çetin, veda etti...

Sarı-kırmızılılardaki 13 yıllık kariyerini noktalayan Mert Çetin, "Bugün Galatasaray camiasına, kültürüne, örf ve adetlerine yakışır bir ayrılık gerçekleştirdik ama buna ayrılık demiyorum çünkü bundan önce de bir taraftardım bundan sonra da aranızda, yanınızda olmaya, takımımızı desteklemeye devam edeceğim." paylaşımını yaptı.