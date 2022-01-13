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Giriş Tarihi: 13.1.2022 16:11

Göztepe'de gözler Franco Di Santo'ya çevrildi!

İHA
Göztepe’de gözler Franco Di Santo’ya çevrildi!

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Göztepe, bir süredir görüştüğü Arjantinli forvet Franco Di Santo'yu İzmir'e getirdi. Burada kulüp yöneticileri ve oyuncu arasında son bir görüşme yapılacak. Franco'nun imza atması bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine 4-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle moralle başlayan Göztepe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, transfer çalışmaları kapsamında 32 yaşındaki Arjantinli santrfor Franco Di Santo ile görüşmelerini sürdürüyordu. Göztepe, son detayları görüşmek üzere deneyimli golcüyü İzmir'e davet etmişti. 32 yaşındaki Arjantinli oyuncunun bu sabah saatlerinde İzmir'e geldiği öğrenildi. Yapılacak son görüşmeler sonrasında Franco Di Santo'nun kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.



PREMİER LİG VE BUNDESLİGA'DA DA OYNADI

Kariyerine Arjantin'de Godoy Cruz altyapısında başlayan Franco Di Santo; Audax İtaliano, Chelsea, Blackburn Roves, Wigan Athletic, Werder Bremen, Schalke 04, Rayo Vallecano, Atletico Mineiro ve San Lorenzo formaları giydi. 32 yaşındaki golcü, 3 kez de Arjantin Milli Takımı'nın formasını terletti.

Franco Di Santo, kariyeri boyunca 360 resmi maç oynarken, söz konusu maçlarda 65 gol, 25 asistlik performans sergiledi.

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Göztepe'de gözler Franco Di Santo'ya çevrildi!
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