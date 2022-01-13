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Giriş Tarihi: 13.1.2022

Herkesin şansı eşit

Herkesin şansı eşit
Salı gecesi İstanbul'a gelen Domenec Torrent, dün Florya'ya gidip ayağının tozuyla işbaşı yaptı. Sarı-kırmızılıların yeni teknik patronu, çift antrenmanla mesaiye başladı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas da Florya'da hazır bulunup Torrent'e sahip çıktı. Sarı-kırmızılı oyuncularla toplantı yapan İspanyol çalıştırıcı, talebelerine herkesin forma şansının eşit olduğunu ve çalışan her futbolcuya görev vereceğini söyledi. Her iki idmanda da ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada hücum organizasyonları üzerinde durulduğu bildirildi.

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