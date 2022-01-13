Herkesin şansı eşit

Salı gecesi İstanbul'a gelen Domenec Torrent, dün Florya'ya gidip ayağının tozuyla işbaşı yaptı. Sarı-kırmızılıların yeni teknik patronu, çift antrenmanla mesaiye başladı. Galatasaray Başkanı BurakElmas da Florya'da hazır bulunup Torrent'e sahip çıktı. Sarı-kırmızılı oyuncularlatoplantı yapanİspanyol çalıştırıcı, talebelerineherkesin forma şansınıneşit olduğunu ve çalışanher futbolcuya görevvereceğini söyledi. Her iki idmanda da ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada hücum organizasyonları üzerinde durulduğu bildirildi.