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Giriş Tarihi: 13.1.2022

Löw’ün müjdecisi!

Löw’ün müjdecisi!

Görevin Kartal’a verilmesi, “Sezon sonu Löw geliyor” iddiasını beraberinde getirdi. Başkan Koç da Almanya’ya giderek bu işi büyük ölçüde tamamladı

İsmail Kartal'ın geçmişte Joachim Löw'ün yardımcılığını yapmış olması, Alman hoca ile iletişimini hâlâ sürdürmesi, "Kartal takımı hazırlayacak, yeni sezonda sarı-lacivertliler Löw'le yoluna devam edecek" dedikodularını beraberinde getirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Almanya'ya giderek, bu söylentileri büyük ölçüde gerçeğe çevirdi.

FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPACAKLAR
Sarı-lacivertlilerin hoca adaylarından ilk sırada olan Joachim Löw, sezon ortasında takım devralmayı düşünmediğini söyleyerek sezon sonunu işaret etmişti. İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından Başkan Koç soluğu Almanya'da aldı ve tecrübeli teknik adamla bir görüşme gerçekleştirdi. Plan ve projelerini tek tek anlatan Başkan Koç'un, Löw'ü ikna ettiği ve tarafların prensipte el sıkıştığı öğrenildi. Yeni sezonda takımın başına geçmesi beklenen Löw'ün, İsmail Kartal'la da fikir alışverişinde bulunacağı bildirildi.

ALEX DE SOUZA'DAN ESKİ HOCASINA TEBRİK
Alex de Souza'dan İsmail Kartal'a tebrik geldi. Teknik direktörlüğünü Kartal'ın yaptığı takımda da forma giyen Alex, birlikte fotoğraflarını paylaştığı kareye "Başarılar İsmail hoca" notunu düştü.

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Löw’ün müjdecisi!
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