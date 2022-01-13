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Giriş Tarihi: 13.1.2022 15:26 Son Güncelleme: 13.1.2022 15:34

Son dakika: Ali Koç bu akşam Löw ile görüşecek!

Son dakika: Ali Koç bu akşam Löw ile görüşecek!

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken, sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı. Eleştirilerin hedefi haline gelen Ali Koç ve yönetimi önümüzdeki sezon için yeni yabancı bir hoca için görüşmelerini sürdürüyor. Ali Koç'un bu akşam Almanya'da Löw ile görüşmek yapacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'de son dakika geilşmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dün yapılan resmi açıklamaya göre takımın başına sezon sonuna kadar İsmail Kartal getirildi.

Ali Koç ve yönetimi, diğer yandan yeni sezon için hoca arayışlarına devam ediyor. İsmail Kartal öncesi Bilic, Jesus ve Löw ile görüşen fakat istediği yanıtları alamayan yönetim sezon sonuna kadar takımı İsmail Kartal'a emanet etti.

SABAH Spor muhabiri Volkan Demir, Ali Koç'un bu akşam Almanya'da deneyimli teknik adam Joachim Löw ile bir görüşme gerçekleştireceğini ve ondan sonra ise Portekiz'e geçerek bir diğer teknik adam Jesus ile görüşeceğini yazdı.

F.BAHÇELİ TARAFTARLARDAN YÖNETİME SERT SÖZLER

İsmail Kartal kararı sonrası Fenerbahçeli taraftalar yönetim ve Ali Koç'a çok sert sözler söyleyerek tepkilerini dile getirdi. Löw'ü beklerken İsmail Kartal'ın açıklanması, Fenerbahçe taraftarlarını sosyal medyada coşturdu.

Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal'a destek olunması gerektiğini savunurken, eleştiri okları Başkan Ali Koç'a çevrildi. İşte bazı yorumlar:

"KASIMDA KOVULUR"

"Hikayeyi biliyoruz. Sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile devam edilir, takım iyi gidince yeni sezona da onunla girilip kasımda kovulur."

"BU TAKIM NEDEN İKİ AYDIR HOCASIZ"

"Madem İsmail Hoca telefonun ucunda bekliyordu, bu takım neden iki aydır hocasız."

"İsmail hoca fedakârlık yapmış sağ olsun ama bu yönetim için değer miydi bilinmez."

"Ali Koç döneminde çift dikiş; 2. Ersun Yanal dönemi, 2. Pereira dönemi, 2. İsmail Kartal dönemi. Sıra Löw'de."

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