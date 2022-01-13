Son dakika: Beşiktaş’ta Önder Karaveli imzalıyor!

"Kadınlarımızın da müzeye koyduğu kupaları düşününce... Tarihte, müzede yerini almıştır. Yazmayla, çizmeyle, birilerine mal edip birilerine etmeme gibi davranışlarla bir şey değiştiremeyeceklerdir. Bu 4 kupa, Beşiktaş'ın hakkıydı."

"KAMUOYUNU UYUTMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY OLMAZ"

"Ceza yöntemiyle susturuluyorsak, ceza yöntemiyle işini ciddiyetsiz yapan hakemlerin de cezalandırılması gerektiğine inanıyorum. Bir maç ceza verip, ertesi maç onurlandırıyorsanız bu kamuoyunu uyutmaktan başka bir şey olmaz."

"BU İŞLERDEN KİM MENFAATLENİYOR?"

İşini başarısız yapan hakemlerin cezalandırılması gerekiyor. Galatasaray Başkanı, Fenerbahçe Başkanı, ben, herkes konuşuyor. Hakemlerden herkes şikayet ederken, bu işlerden kim menfaatleniyor." VAR hakemlerinin artık onu görmedim, bunu görmedim demeye hakkı yok. VAR hakemi yanlış yapıyorsa, kasıtlı yapıyordur."