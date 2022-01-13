Son dakika: Beşiktaş’ta Önder Karaveli imzalıyor!

Beşiktaş'ta Süper Kupa kazanan Önder Karaveli ile yeni bir sözleşme imzalanıyor. İmza öncesi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi basın açıklaması yapıyor.
Ahmet Nur Çebi: Öncelikli olarak Ahmet Çalık'a rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın, ailesine sabırlar diliyorum.
"Bizler şeffaf olmaya devam edeceğiz. Mali genel kurul, sunulan raporla bir milat olmuştur. Bu, kimseyle bir hesap görme olayı değildir."
"SONUCU NEYSE, SONUNA KADAR GİDECEĞİZ"
"Sonucu neyse, sonuna kadar gideceğimizi, Türk adaletinin gerekli değerlendirmelerini yapacağını, bizim de bunun takibini yapacağımızı belirtmek istiyorum. Bundan, Beşiktaş'ın geleceği çok fayda sağlayacaktır."
"BU TARİHİMİZDE BİR İLKTİR"
"Kazanmış olduğumuz bir sezonda 3 kupa var. Bu, tarihimizde bir ilktir. Gururluyuz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bunun da benim için ayrıca bir gurur kaynağı olarak önem ifade ettiğini, ölene kadar bu gururu yaşayacağımı belirtmek istiyorum."
"Kadınlarımızın da müzeye koyduğu kupaları düşününce... Tarihte, müzede yerini almıştır. Yazmayla, çizmeyle, birilerine mal edip birilerine etmeme gibi davranışlarla bir şey değiştiremeyeceklerdir. Bu 4 kupa, Beşiktaş'ın hakkıydı."
"KAMUOYUNU UYUTMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY OLMAZ"
"Ceza yöntemiyle susturuluyorsak, ceza yöntemiyle işini ciddiyetsiz yapan hakemlerin de cezalandırılması gerektiğine inanıyorum. Bir maç ceza verip, ertesi maç onurlandırıyorsanız bu kamuoyunu uyutmaktan başka bir şey olmaz."
"BU İŞLERDEN KİM MENFAATLENİYOR?"
İşini başarısız yapan hakemlerin cezalandırılması gerekiyor. Galatasaray Başkanı, Fenerbahçe Başkanı, ben, herkes konuşuyor. Hakemlerden herkes şikayet ederken, bu işlerden kim menfaatleniyor." VAR hakemlerinin artık onu görmedim, bunu görmedim demeye hakkı yok. VAR hakemi yanlış yapıyorsa, kasıtlı yapıyordur."
"CEYHUN KAZANCI SPORTİF DİREKTÖRÜMÜZ OLDU"
Ceyhun Kazancı sportif direktörümüz oldu. Kendisine çok güveniyorum. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunu. Elbette bir liseden mezun olacaktı. Galatasaray Lisesi'nde okuyup Beşiktaşlı kalabilmek zordur. Başardığın için teşekkür ediyorum. Bu eleştiriler gereksiz.