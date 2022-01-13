Süper Lig'de lider Trabzonspor'un tam 22 puan gerisinde kalan Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde 4. Fatih Terim dönemi resmen sona ermişti. Burak Elmas yönetimi, takımın başına daha önce de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan ve son olarak Flamengo'yu çalıştıran deneyimli hoca Domenec Torrent'i getirdi.
TERİM'DEN YÖNETİME ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER!
Fatih Terim'in vedalaşmak için Florya'ya geldiği sırada yönetimden kimsenin olmaması ayrı bir tartışma konusu olarak gündeme geldi. Fatih Terim ayrılık sonrası ilk kez yaptığı açıklamalarda Burak Elmas ve yönetimine resmen ateş püskürdü.
4. Fatih Terim döneminin sona ermesinden sonra Terim'in karar sonrası bir hayli kızgın ve üzgün olduğu ifade edildi. Florya'daki teknik ekibiyle evinde bir araya gelen Terim'in durum değerlendirmesi yaptığı ve çok sert sözler söylediği iddia edildi.
"BEN ONLARI SIRTIMDA TAŞIDIM AMA ONLAR BENİ SIRTIMDAN VURDU"
Takvim'in bir haberine göre, Fatih Terim yönetim hakkında çok sert sözler sarf etti. Deneyimli teknik adamın "Seçim dönemi odaya kapanıp onlar için yüzlerce insanla görüştüm. Gecemizi gündüzümüze katıp emek harcadık. Kariyerimi riske atıp beraber bir yola çıktık. Ben onları sırtımda taşıdım ancak onlar beni sırtımdan vurdu." dediği iddia edildi.
Terim'in bu süre zarfında sessizliğini koruyacağı ve uygun zamanda yaşananları tüm detaylarıyla açıklayacağı ifade edildi.
Tecrübeli teknik adamın sezon sonunda Instagram hesabından bir video paylaşarak ayrıntılı bir şekilde ayrılık süreciyle konusunda değerlendirmelerde bulunmayı düşündüğü gelen iddaialar arasında yer alıyor.
Fatih Terim daha önce de 2018-19'daki şampiyonluğun ardından sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla gündeme gelmişti.
LEVENT TÜZEMEN: Fatih Terim, uzun Galatasaray kariyeri boyunca ne zaman gönderilse başkanlar yerine, altyapı hocası Riekerink dışında, hep gövdeli teknik direktörler getirdi. Lucescu, Gerets, Rijkaard, Mancini bunun örnekleri..
"İSPANYOL HOCALAR TÜRKİYE'DE HİÇ BAŞARILI OLMADI"
Burak Elmas ve yönetimi, Torrent'i G.Saray'ın başına getirdi. İspanyol teknik direktörler, Türkiye'de hiç başarılı olamadı. Aragones ve Del Bosque örnekleri ortada.
"SKANDAL ÖTESİDİR"
12 yıl boyunca Guardiola'nın yardımcılığını yapan, en son Flamengo'dan kovulan Torrent'i, Fatih Terim'in yerine getirmek hem akıl tutulması hem de skandal ötesidir.
"BURAK ELMAS BAŞARISIZLIĞINI KAMUFLE EDİYOR"
Galatasaray eski başkan adaylarından Metin Öztürk, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın bazı adayların seçime hazırlandıklarıyla ilgili açıklamasına cevap vererek, "Biz de diğer aday da bir seçim çalışması içinde değiliz" dedi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'in dün yaptığı basın toplantısında 'seçimden çıkan bazı adayların yeni seçime hazırlandıklarını biliyoruz' açıklamasına Elmas ile birlikte seçimde yarışan Metin Öztürk cevap verdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztürk, "Burak Başkan, başarısızlığını kamufle etmek için şimdi de bizi kullanmasın. Biz de diğer aday da bir seçim çalışması içinde değiliz" ifadelerini kullandı.