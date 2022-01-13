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Giriş Tarihi: 13.1.2022

Tunus-malı maçında büyük skandal!

Tunus-malı maçında büyük skandal!

Afrika Kupası’nda Zambiyalı hakem Sikazwe, Tunus- Mali maçını 85’te bitirdi. İtirazlar sonrası oyun yeniden başlarken hakem 90 dakika tamamlanmadan bir kez daha son düdüğü çalınca saha karıştı

AFRİKA Uluslar Kupası F Grubu'nda Mali'nin, Tunus'u 1-0 yendiği karşılamaya hakemin hataları damga vurdu. Mali, 48'de penaltıdan Ibrahima Kone'nin golüyle öne geçti. Tunus ise 77'de Khazri ile penaltı kaçırdı. Bundan 8 dakika sonra ise skandal olaylar zinciri yaşandı. Zambiyalı hakem Janny Sikazwe, 85'te maç oynanırken bitiş düdüğünü çaldı. Futbolcuların ve teknik ekiplerin tepkisinin ardından hatasını fark eden hakem, kısa bir aranın ardından maçı devam ettirdi. 89 dakika 42. saniye oynanırken hakem, şaşırtıcı bir şekilde normal süre dolmadan bir kez daha karşılaşmayı sonlandırdı. Tunus'un teknik ekibi de sahaya girdi ve ortalık karıştı ancak hakem aldırış etmedi. Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) talimatıyla, maç kaldığı yerden başlatılmak istendi ama Tunuslular protesto amacıyla sahaya çıkmadı.

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Tunus-malı maçında büyük skandal!
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