Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ahmet Çalık, Beşiktaş - Gaziantep FK maçında unutulmadı
Giriş Tarihi: 14.1.2022 20:39 Son Güncelleme: 14.1.2022 20:43

Ahmet Çalık, Beşiktaş - Gaziantep FK maçında unutulmadı

Ahmet Çalık, Beşiktaş - Gaziantep FK maçında unutulmadı

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaşi Gaziantep FK'yı konuk etti. Beşiktaş ve Gaziantepli futbolcular, geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık'ı unutmadı.

Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonrasında hayata gözlerini yuman Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, Beşiktaş-Gaziantep FK maçı öncesinde unutulmadı.

Maç öncesinde sahaya çıkan futbolcular, üzerlerinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle ısınırken, TFF'nin talimatı gereği de İstiklal Marşı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Maçın başlamasının ardından dakikalar, Ahmet Çalık'ın forma numarası da olan 6'yı gösterdiğinde Beşiktaş file bekçisi meşin yuvarlağı oyun alanın dışına atarken, sahadaki iki takım futbolcuları maçı durdurarak alkışlarla Ahmet Çalık'ı hatırladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu! 47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı mı?
Son dakika | Fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel ve PKK'lı Volkan Bora hakkında flaş gelişme: O hemşire de...
Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı
Enes Çakmak kazada hayatını kaybetmişti! Tiktok fenomeninin ardından acı bir hikaye ortaya çıktı
Hande Yener'in doğum gününe oğlu Çağın damga vurdu! 49 yaşına basan Hande Yener ile oğlu sosyal medyayı salladı
Son dakika: SSK ve Bağ-Kur aylık ödeme günlerine tatil düzenlemesi
Beyazıt Öztürk'e kötü haber! Ünlü şovmenin talebine mahkemeden red!
Son dakika haberi: İstanbul'da mezarlıkta skandal görüntü! PKK renkleriyle süslediler
Son dakika | İzmir Büyükşehir'e tepki çığ gibi; Rotary'ye zengine var, İzmir'e yok
İşte organ nakillerinde dünyayı kurtaracak Türk hekim! "Gelecekte insanın kendi hücresinden organ üreteceğiz"
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Çalık, Beşiktaş - Gaziantep FK maçında unutulmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA